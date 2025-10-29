Justin Bieber reveló que vivió un tenso momento durante el nacimiento de su hijo Jack

Justin Bieber reveló un tenso momento vivido durante el nacimiento de su hijo Jack, fruto de su relación con la modelo Hailey Bieber, en agosto del año pasado.

En una transmisión en vivo por Twitch, el cantante canadiense relató cómo perdió la calma durante el parto de su esposa Hailey debido a una discusión entre la doula y la enfermera que los atendían en la sala de partos.

Bieber admitió que sostuvo una discusión con la doula y fue muy duro con ella, producto de la gran carga emocional que significaba para él estar presente en uno de los momentos más importantes de su vida.

El artista explicó que esa tensión también afectó a Hailey, quien finalmente le pidió que se disculpara con la doula para aliviar la tensión en el ambiente.

Justin contó que sintió que la doula le estaba quitando su rol como padre debido a que le pidieron que saliera de la habitación, mientras él solo quería apoyar y cuidar a su esposa en ese instante tan importante.

También reconoció que, como padre primerizo, sus nervios y deseo de ser parte activa del nacimiento de su hijo lo llevaron a reaccionar con sobreprotección y preocupación por su esposa y su bebé.

El relato de Justin llega meses después de que Hailey compartiera las dificultades que experimentó durante su parto que duró 18 horas y que presentó complicaciones graves.

En una entrevista para Vogue, la modelo contó que dar a luz fue lo más difícil que ha hecho en su vida y que pese a haberse preparado con yoga y otras terapias, el proceso fue sumamente difícil.

¿Cuándo nació el hijo de Justin y Hailey Bieber?

El 23 de agosto de 2024, Justin Bieber anunció el nacimiento de Jack, su primer hijo junto a Hailey Bieber, con una foto del pie pequeño publicada en su cuenta de Instagram.

“Bienvenido a casa, Jack Blues Bieber”, escribió el cantante junto a la foto, que se llenó de mensajes de felicitaciones de figuras como Charlie Puth y Rauw Alejandro.

El anuncio del nacimiento del hijo de Justin y Hailey Bieber ocurrió apenas días después de que los fans de cantante aseguraran en redes sociales que estaban por anunciar la llegada al mundo de su bebé.

