Buscan a reo que fue liberado por error de una prisión en California

Las autoridades de California buscan a un sospechoso de asesinato que fue liberado por error de un Centro de Detención en el condado de Contra Costa, lo que ha provocado una intensa operación de búsqueda y la indignación de la familia de la víctima.

Isaiah Jamon Andrews, residente de Kent, Washington, fue puesto en libertad la semana pasada pese a enfrentar múltiples órdenes de arresto, incluida una por homicidio en Seattle. De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Contra Costa (CCCSO), Andrews también tenía cargos locales y una orden pendiente por un delito juvenil en Sacramento. Su liberación fue calificada como “accidental”, y el caso sigue bajo investigación.

Tras descubrir el error, las autoridades iniciaron una búsqueda en la zona inmediata, sin resultados. El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos lidera ahora la operación, en coordinación con agencias locales y estatales. Se exhorta a la población a no acercarse al sospechoso y a comunicarse con el 911 o con la Oficina del Sheriff al (925) 646-2441 si tienen información sobre su paradero.

El caso en Seattle

Andrews fue arrestado en octubre en California, tres días después del homicidio de Theodore Wheeler IV, un joven asesinado a tiros en el estacionamiento de un hotel en el barrio de Northgate, Seattle. Según la policía de Seattle, el sospechoso fue identificado rápidamente y se emitió una orden de arresto por delito grave. Andrews permanecía detenido en California a la espera de su extradición al condado de King cuando ocurrió su liberación.

El jefe de policía de Seattle, Shon Barnes, expresó su frustración por el error judicial. “Sin duda fue un fallo que, si tuvieran que volver atrás, habrían manejado de manera distinta. Pero entiendo que fue un accidente y están trabajando contrarreloj para corregirlo”, dijo a KUTV. Barnes añadió que el caso refleja una falla en el sistema de justicia penal: “La policía hizo su trabajo, pero los tribunales y las prisiones no cumplieron su parte”.

Dolor e indignación de la familia

La madre de la víctima, devastada por la noticia, criticó duramente la falta de comunicación de las autoridades. “Estoy triste, dolida y decepcionada. Nadie me avisó. Siento que no les importo”, dijo en declaraciones a KING 5, en Seattle. La mujer exigió rendición de cuentas y expresó temor por su seguridad: “Quiero que alguien asuma la responsabilidad. Están poniendo a mi familia en peligro”.

La familia de Wheeler describió al joven como el “pegamento” que los mantenía unidos. “Era mi fortaleza”, afirmó su madre. “Todos estamos sufriendo. Todavía quiero justicia para mi bebé. No se merecía esto”.

La liberación accidental de Andrews ha causado asombro entre los residentes. “Es un error garrafal. ¿Cómo puede suceder algo así?”, dijo Falisa Johnson, vecina del área. Otros, como Richard McDonald, mostraron más comprensión, calificando el hecho como un “error humano”. Pese a las opiniones divididas, la comunidad se mantiene alerta mientras continúa la búsqueda.

Las autoridades locales no han detallado cómo ocurrió la liberación, pero aseguraron que se revisarán los protocolos internos para evitar que un incidente similar vuelva a repetirse.

