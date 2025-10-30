Candy Warehouse se declara en bancarrota a pocos días de Halloween

La empresa y distribuidora de dulces a granel, Candy Warehouse se declara en quiebra, apelando al Capítulo 11 a tan solo días de la celebración de Halloween, esto con el propósito de “garantizar que podamos seguir prestando servicio a nuestros clientes y socios durante mucho tiempo”, indica parte del comunicado.

Al respecto, Mimi Kwan, presidenta de Candy Warehouse mencionó que “es importante destacar que se trata de una reorganización, no de una liquidación”, dijo al tiempo que aseguró que la compañía permanecerá abierta y continúa cumpliendo con los pedidos.

La decisión del cierre se tomó con el propósito de estabilizar las operaciones de la empresa y saldar algunas deudas. “Ha sido un reto mantenernos al día en el mercado actual; la pandemia nos afectó mucho y aún no nos hemos recuperado del todo debido al aumento de los costos y la inflación constante”, declaró Kwan.

La presidenta de Candy Warehouse destacó que competir con grandes empresas como Amazon y Walmart nunca es fácil, pero “hemos tenido la suerte de contar con clientes fieles que creen en comprar en pequeños negocios y apoyar a las empresas independientes. Su apoyo nos ha dado fuerzas para seguir adelante”, dijo.

Candy Warehouse fundada en 1998 con sede principal en Texas, presta sus servicios a grandes empresas, así como también distribuye a cadenas minoristas, entre otros, por lo tanto, espera cumplir con sus compromisos para la fiesta de Halloween.

