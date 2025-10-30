Mauricio Sulaimán opina sobre posible revancha de Pacquiao y Mayweather

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), opinó sobre la posible revancha entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather Jr. luego que el filipino confirmara las negociaciones entre ambos.

En declaraciones a la prensa en la ciudad de México, Sulaimán cree que es un buen momento para que suceda el segundo duelo entre Pacquiao y Mayweather, pero habrá que esperar a ver si sucede.

“Pues se está hablando mucho. Había salido Mayweather con Tyson y ahora sale Mayweather con Pacquiao. Yo creo que es una oportunidad para que se dé una revancha importante. Pues de aquí a que se lleve a cabo le falta. Vamos a ver si es verdad”, dijo.

Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao subieron al ring en 2015. Crédito: John Locher | AP

De acuerdo con un reporte de la revista The Ring, Netflix está interesada en transmitir Mayweather vs. Pacquiao II.

En el primer duelo llamado la “Pelea del Siglo”, Floyd Mayweather Jr. se impuso por decisión unánime gracias a que ejecutó a la perfección su plan de juego y frustró el ataque constante de Manny Pacquiao. El filipino, por su parte, intentó presionar, logrando conectar ráfagas de golpes solo en algunos asaltos intermedios, pero la defensa del estadounidense neutralizó la mayor parte de su ofensiva.

Al final de los 12 asaltos, Mayweather Jr. aseguró la victoria y mantuvo su récord invicto. Además, ‘Money’ unificó los títulos de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB); en un evento que rompió récords de ingresos en el boxeo.

Pacquiao volvió a la acción este 2025, luego de cuatro años inactivo, y exhibió destellos de su velocidad y poder característicos contra Mario Barrios en un duelo muy competitivo y reñido. Tras 12 rounds, la pelea terminó en un empate mayoritario. El filipino -que volverá en enero- quería enfrentar a Rolando ‘Rolly’ Romero, pero al campeón le ordenaron un combate obligatorio.

El filipino Manny Pacquiao, de 46 años, no pudo nuevamente coronarse campeón mundial ante Mario Barrios. La leyenda del boxeo cuenta con marca como profesional que consta de 62 victorias (39 por nocaut), 8 derrotas y 3 empates.

Por su parte, Floyd Mayweather Jr. fue campeón de cinco divisiones diferentes y se retiró en el 2017. El estadounidense dejó récord invicto en el deporte con 50 triunfos (27 por la vía rápida).

