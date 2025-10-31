Ohio aprueba un nuevo mapa electoral que da dos escaños más a republicanos

Los legisladores republicanos y demócratas de Ohio aprobaron por unanimidad un nuevo mapa electoral que daría un ligero impulso al Partido Republicano en el estado en las elecciones de mitad de mandato del próximo año.

Los funcionarios de Ohio acordaron el viernes un nuevo mapa electoral que aumenta las probabilidades de los republicanos de ganar dos escaños más en la Cámara de Representantes, lo que podría ayudar al partido a retener el poder en el Congreso.

El mapa electoral de compromiso, elaborado por una comisión bipartidista, obtuvo el apoyo de los demócratas al concederles que mantuvieran un distrito electoral adicional de la Cámara de Representantes que estaba en consideración.

Dado que el mapa recibió el apoyo bipartidista de la comisión, no necesita la aprobación de la legislatura, dominada por los republicanos, según las leyes estatales.

El mapa electoral desplazó dos distritos demócratas hacia los republicanos y uno hacia los demócratas, manteniendo además diez distritos que favorecen a los republicanos y dos que son bastiones demócratas.

Punchbowl News fue el primer medio en informar sobre los detalles del acuerdo.

El presidente Donald Trump ha presionado a los estados gobernados por republicanos para que otorguen más escaños a su partido, y los demócratas han intentado contrarrestar estas medidas en los estados que controlan.

A nivel nacional, los republicanos tienen una ventaja que podría permitirles ganar más distritos que los demócratas, mientras intentan mantener su estrecha mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de mandato del próximo año.

Ohio está representado en el Congreso por 10 legisladores republicanos y 5 demócratas.

Los representantes demócratas Greg Landsman y Marcy Kaptur se enfrentarían a distritos más competitivos con el nuevo mapa electoral, mientras que el distrito de la representante Emilia Sykes se inclinaría ligeramente más hacia los demócratas.

Texas, Missouri y Carolina del Norte han trazado mapas electorales que favorecen a los republicanos, mientras que los demócratas de California piden a los votantes que aprueben el nuevo mapa de distritos electorales en elecciones especiales en la próxima semana.

