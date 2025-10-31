Sandra Itzel asegura que Rey Grupero quiso “ligar” con ella

Sandra Itzel volvió a hablar de un tema controversial: Su rivalidad con Rey Grupero, uno de los finalistas de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’. En una entrevista para el canal ‘Vaya Vaya’, con Gerardo Escareño, afirmó que el cantante es una persona que carece de coherencia.

Itzel aseguró que hubo un tiempo en el que el conductor incluso intentó “ligarla”. “Le llamaba ‘suegra’ a mi mamá”, reveló la actriz.

La historia entre ambos se remonta a programas anteriores como ‘Inseparables’, donde, según Sandra, las decisiones que afectaban a Rey Grupero no eran suyas, sino de su entonces pareja, Adrián Di Monte.

“No lo veo a él tirándole a esa persona en su cara”, señaló, cuestionando por qué el crítico solo dirige sus ataques hacia ella y no hacia quien, supuestamente, lo insultaba en ese entonces.

El reencuentro en Master Chef

Un reencuentro posterior en MasterChef parecía marcar un cambio, pero según Itzel, fue otro episodio confuso. Relató que Rey Grupero se refirió a ella de manera posesiva, repitiendo frente a medios y su propia madre: “mi esposa es Sandra Itzel”.

“Es una persona incoherente. Me encantaría entender de dónde surge su odio o por qué cambió su actitud. Yo nunca le hice nada“, expresó con frustración la actriz, quien asegura tener audios en los que el propio Rey Grupero admitía comprender que ella no tuvo intenciones de hacerle daño.

La entrevista tocó un punto crucial: los mensajes directos. Al ser preguntada sobre esto, Sandra Itzel fue clara: “En sus DM parecía que intentaba acercarse, incluso ligar. Yo nunca hice nada con él”.

Reafirmó que, en su percepción, los intentos de acercamiento fueron unilaterales y que desconoce el origen del rencor actual.

“No sucedió absolutamente nada entre nosotros, eso sí te lo puedo confirmar”, sentenció, cerrando la puerta a cualquier especulación sobre un vínculo romántico.

