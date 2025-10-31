Shohei Ohtani podría estar como relevista con Dodgers en Juego 6

Los Dodgers y Blue Jays se enfrentan este viernes en el Juego 6 que será todo o nada para Los Ángeles y para ello tendrán a Shohei Ohtani como bateador, pero también como relevista.

Dave Roberts, manager de los Dodgers, detalló que Ohtani podría estar disponible como lanzador o incluso como jardinero si el equipo lo necesita en el sexto juego o un hipotético Juego 7.

“Creo que consideraríamos todo”, dijo Roberts el jueves, un día antes del sexto duelo. “Es más una cuestión de hacer lo que podamos para pasar mañana y luego recoger los pedazos y ver cuál es la mejor manera de atacar un posible séptimo juego. Así que todo debería estar sobre la mesa y lo estará, sin duda.”

Ohtani nunca ha estado como relevista en un juego de Grandes Ligas durante su carrera, aunque sí lo hizo en la NPB de Japón con los Hokkaido Nippon Ham.

Además, fue el cerrador de Japón en la final del Clásico Mundial de Béisbol ante la selección de Estados Unidos para conseguir el título.

Ohtani participó en una práctica de bateo en el campo el jueves, algo que rara vez hace, y pareció golpear pelotas hasta el hotel detrás del jardín central.

Batea para .250 con ocho jonrones, 14 carreras impulsadas y 14 bases por bolas en la postemporada para un OPS de 1.109. Como pitcher, tiene un récord de 2-1

con una efectividad de 3.50 y 25 ponches en 18 entradas.

Dodgers necesita mejorar su ofensiva

Los Dodgers necesitan mejorar a la ofensiva si quieren conseguir llegar al Juego 7. El equipo viene de solo anotar tres carreras y conectar 10 hits combinados en los últimos dos juegos.

Este viernes lanzará Yoshinobu Yamamoto, quien lanzó una joya de pitcheo hace una semana en el segundo juego de la serie.

Si Yamamoto repite la hazaña, la ofensiva de los Dodgers necesitará darle apoyo para forzar el Juego 7.

