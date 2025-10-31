Universitarios se disfrazan de agentes de ICE por Halloween y desatan críticas en redes sociales

Una serie de fotografías publicadas tras una fiesta universitaria en Wisconsin ha provocado indignación dentro y fuera del campus. En las imágenes, varios estudiantes de la University of Wisconsin-Eau Claire (UW-Eau Claire) aparecen disfrazados como agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), simulando una detención.

El gesto, difundido en redes sociales por el club College Republicans, fue rápidamente señalado por usuarios y grupos estudiantiles como una burla hacia la comunidad migrante.

Críticas y reacciones dentro del campus

El incidente, ocurrido durante la semana de Halloween, se viralizó tras ser compartido en la página oficial del grupo universitario.

La polémica surgió durante una fiesta de Halloween. Crédito: Grosby Group

De acuerdo con medios locales y Newsweek, la publicación mostraba a uno de los asistentes con una chaqueta de “ICE” y otro disfrazado de migrante bajo custodia. La escena fue interpretada por muchos como un acto de insensibilidad en un contexto en el que el debate migratorio sigue siendo un tema divisivo en el país.

Grupos estudiantiles pro-inmigrantes calificaron el disfraz de “ofensivo y humillante”, mientras que otros estudiantes defendieron que se trataba de una broma sin intención política.

Las críticas se intensificaron cuando el club eliminó las imágenes tras la ola de comentarios. Organizaciones como el Democratic Socialists of America at UW-Eau Claire emitieron comunicados condenando el acto y solicitando que la universidad se pronuncie públicamente. “No es solo un disfraz, es una representación que banaliza el miedo y el dolor de miles de personas detenidas por ICE cada año”, indicaron en redes sociales.

La postura de la universidad y del grupo involucrado

La University of Wisconsin-Eau Claire confirmó que tuvo conocimiento del incidente, aunque aclaró que la fiesta no fue organizada ni respaldada por la institución. En un breve comunicado, la administración señaló que “respeta la libertad de expresión de los estudiantes, pero rechaza cualquier comportamiento que promueva la discriminación o el desprecio hacia grupos específicos”.

Por su parte, los College Republicans defendieron su derecho a la sátira política y lamentaron que la publicación haya sido malinterpretada. Según medios locales, el grupo señaló que “el disfraz tenía un tono humorístico y no pretendía ofender a nadie”, a través de un comentario breve en redes sociales que luego fue eliminado.

Un debate sobre los límites del humor y la política

Hasta el momento, la universidad no ha anunciado sanciones formales contra los estudiantes involucrados, aunque indicó que continuará revisando el caso a través de su oficina de diversidad e inclusión.

Mientras tanto, el episodio sigue generando debate en redes sociales y entre la comunidad universitaria sobre el respeto y la responsabilidad que implica usar la ironía en temas sociales sensibles como la inmigración.

