Boxeo hoy en vivo: las peleas que puedes ver este sábado 1 de noviembre de 2025

Este sábado 1 de noviembre habrá dos carteleras de interés para los fanáticos del boxeo y en esta agenda de La Opinión te mencionaremos las peleas más importantes que podrás disfrutar en vivo hoy.

Los británicos Joshua Buatsi y Zach Parker lideran una tarjeta que se realizará en el Co-op Live Arena de Manchester, Inglaterra, y que tendrá en juego el título internacional de peso semicompleto de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Butasi vuelve a la acción después de perder su invicto ante Callum Smith y quiere demostrar que ese tropiezo fue solo un bache en su camino hacia la cima. En cambio, Parker tiene cuatro victorias consecutivas en las 175 libras y busca conseguir una oportunidad titular.

Como duelo co-estelar de la cartelera en Manchester, Bradley Rea medirá fuerzas contra Lyndon Arthur. En Estados Unidos, Lenier Pero y Jordan Thompson protagonizan una tarjeta en Miami, Florida, también llena de mucha acción.

Boxeo: los combates que puedes ver hoy

Inglaterra

Joshua Buatsi vs. Zach Parker. Categoría: peso semicompleto, pelea a 12 rounds. – Lugar: Manchester.

Categoría: peso semicompleto, pelea a 12 rounds. Manchester. Bradley Rea vs. Lyndon Arthur. Categoría: peso semicompleto, pelea a 12 rounds. – Lugar: Manchester.

Categoría: peso semicompleto, pelea a 12 rounds. Manchester. Daniel Lapin vs. Troy Jones. Categoría: peso semicompleto, pelea a 10 rounds. – Lugar: Manchester.

Categoría: peso semicompleto, pelea a 10 rounds. Manchester. Khaleel Majid vs. TBA. Categoría: peso superligero, pelea a 10 rounds. – Lugar: Manchester.

Categoría: peso superligero, pelea a 10 rounds. Manchester. Billy Deniz vs. Eworitse Ezra Arenyeka. Categoría: peso semicompleto, pelea a 8 rounds. – Lugar: Manchester.

Categoría: peso semicompleto, pelea a 8 rounds. Manchester. Liam Cameron vs. Mickey Ellison. Categoría: peso semicompleto, pelea a 8 rounds. – Lugar: Manchester.

Categoría: peso semicompleto, pelea a 8 rounds. Manchester. Stephen Clarke vs. TBA. Categoría: peso mediano, pelea a 6 rounds. – Lugar: Manchester.

Categoría: peso mediano, pelea a 6 rounds. Manchester. Luke Prior vs. TBA. Categoría: peso welter, pelea a 4 rounds. – Lugar: Manchester.

Categoría: peso welter, pelea a 4 rounds. Manchester. John Tom Varey vs. TBA. Categoría: peso supermosca, pelea a 4 rounds. – Lugar: Manchester.

Categoría: peso supermosca, pelea a 4 rounds. Manchester. Leighton Birchall vs. TBA. Categoría: peso supergallo, pelea a 4 rounds. – Lugar: Manchester.

Categoría: peso supergallo, pelea a 4 rounds. Manchester. Bradley Casey vs. TBA . Categoría: peso crucero, pelea a 4 rounds. – Lugar: Manchester.

. Categoría: peso crucero, pelea a 4 rounds. Manchester. Leon Hughes vs. TBA. Categoría: peso semicompleto, pelea a 4 rounds. – Lugar: Manchester.

Estados Unidos

Lenier Pero vs. Jordan Thompson. Categoría: peso pesado, pelea a 10 rounds. – Lugar: Florida.

Categoría: peso pesado, pelea a 10 rounds. Florida. Omari Jones vs. TBA. Categoría: peso superwelter, pelea a 6 rounds. – Lugar: Florida.

