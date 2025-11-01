Denuncia de excompañero contra Pablo Montero por agresión podría dar giro drástico

El cantante Pablo Montero no sale de una, cuando ya está metido en otra, luego de que se diera a conocer nuevos detalles de la denuncia que Enrique Madrid, excolaborador de la obra Perfume de Gardenia, interpuso en su contra por una supuesta agresión ocurrida en marzo pasado en el estado de Chiapas, al sur de México.

Madrid, quien también demandó al productor Omar Suárez por despido injustificado, detalló hace unas horas en qué va el caso en contra del controversial cantante.

Mientras la demanda en contra del productor ya procedió, Madrid detalló que su denuncia contra Pablo Montero ya se turnó a Tuxtla Gutiérrez, la ciudad chiapaneca donde ocurrió el altercado entre ambos, por lo que en los próximos días podría tener mayores noticias al respecto.

En la conversación que tuvo con los medios de comunicación la presunta víctima compartió que el incidente se produjo detrás del escenario después de que Pablo Montero lo agrediera por creer que él lo había empujado.

“Pensó que lo había empujado yo y fue cuando se volteó y me dio el puñetazo. El empujón fue lo que me causó el esguince en el cuello”, señaló el excolaborador de la puesta en escena.

Tras la disputa Enrique asegura que necesitó diversas pruebas médicas, así como placas diagnósticos y desembolsos por más de 50 mil pesos en terapias y rehabilitación.

“Tengo testimonios de los doctores, todo lo que gasté. Fue agresión en horario laboral y frente a otros. Yo ya lo había olvidado, pero los abogados me dijeron que sí procedió. Entonces, yo lo dejaré al tiempo, a la justicia”, acusó.

Hasta el momento se desconoce en qué terminará este caso, pues aún se desconoce la postura de las autoridades y del presunto agresor.

“Yo quiero mediar, quiero una conciliación, pero sí, al final, una disculpa pública de los dos. Se portaron súper mal conmigo”, concluyó sobre esta polémica que promete seguir dando mucho de qué hablar.

