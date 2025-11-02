Cardi B reveló que tiene tres meses sin lavarse el cabello: “Probablemente tenga cucarachas”

La rapera estadounidense Cardi B sorprendió a sus seguidores al revelar que lleva tres meses sin lavar su cabello, dejando entrever una rutina capilar poco convencional que ha causado revuelo en las redes sociales.

Durante la transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Cardi B no dudó en bromear sobre su estado capilar: “Probablemente tenga huevos de cucarachas, huevos de mosquitos, de todo”, dijo con su característico sentido del humor, mientras hablaba de no haber lavado su melena natural en tres meses.

En el Live, la rapera contó que pensaba hidratar su cuero cabelludo con aceite, lavarlo muy bien para luego hacerse trenzas, una decisión que compartió de manera relajada y divertida con sus fans tras la inesperada revelación.

Este inesperado anuncio se produce en un momento importante para la artista, quien está embarazada de su cuarto hijo, producto de su relación con el jugador profesional de fútbol americano Stefon Diggs.

A pesar de las críticas y reacciones que este tipo de confesiones genera, Cardi B demostró una vez más su autenticidad y cercanía con sus seguidores al compartirles un momento íntimo de su vida.

La sinceridad de Cardi B respecto a su cuidado personal ha generado comentarios encontrados, desde asombro hasta bromas sobre el olor y la higiene de la cantante, pero la rapera se mantiene firme y desinhibida.

Esta revelación se suma a un historial de otros momentos genuinos que Cardi B ha compartido con sus seguidores en redes sociales. En el 2021, la rapera compartió imágenes de su evolución capilar en Instagram y respondió a quienes criticaban su cabello.

“Desde pequeña he tenido problemas para manejar mi cabello, pero con el tiempo descubrí métodos que me han funcionado. ¡Y miren lo largo que lo tengo ahora!”, expresó en ese momento en una publicación.

