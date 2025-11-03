window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Kenvue, fabricante de Tylenol, es adquirido por Kimberly Clark en millonaria transacción

El contrato de compra entre ambas compañías está valorado en unos $48,700 millones de dólares

Kenvue, fabricante de Tylenol, es adquirido por Kimberly Clark en millonaria transacción

Los accionistas de Kimberly-Clark tendrán cerca del 54% de la empresa. Crédito: Shutterstock

Avatar de Arlenys Tabare

Por  Arlenys Tabare

Este lunes, la empresa estadounidense multinacional de bienes de consumo y cuidado personal, Kimberly Clark anunció la compra de Kenvue, fabricante de Tylenol por una millonaria suma.

Ante la fusión valorada en unos $48,700 millones de dólares, Mike Hsu, director ejecutivo de Kimberly-Clark expresó “atenderemos a miles de millones de consumidores en todas las etapas de la vida”, dijo.

De acuerdo con el contrato, los accionistas de Kenvue recibirán $3,50 dólares en efectivo por acción, además la empresa se mantendrá en la sede principal de Kimberly-Clark ubicada en Irving, Texas.

También se conoció que los accionistas de Kenvue poseerán alrededor del 46% mientras que, los accionistas de Kimberly-Clark tendrán cerca del 54% de la empresa.

Esta ha sido una de las fusiones más importantes que se han anunciado este año, ya que ambas compañías poseen marcas reconocidas en el mercado como, por ejemplo; Listerine y Neutrogena, de Kenvue; y Kleenex y Scott de Kimberly-Clark.

Finalmente, se espera que estas operaciones se finalicen para mediados del próximo año, cuando los accionistas de ambas compañías concluyan con la aprobación de todos los acuerdos.

Sigue leyendo:

En esta nota

compra fusión medicamento
Trending
Contenido Patrocinado
Trending