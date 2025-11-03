Sheinbaum promete dar con los responsables del asesinato del alcalde de Uruapan

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no habrá impunidad en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y prometió dar con los responsables de su muerte.

“Como se lo mencioné a sus familiares y lo digo con toda claridad: no habrá impunidad. Vamos a seguir todas las investigaciones hasta poder dar con los responsables no solamente materiales sino también con quien ordenó esta ejecución”, dijo.

Desde su conferencia mañanera en Palacio Nacional, la jefa del ejecutivo mexicano se comprometió a apoyar al estado de Michoacán con toda la fuerza del estado para esclarecer este caso y hacer justicia.

“Toda la fuerza del estado, la fuerza del estado es la justicia… Es la atención a las causas y la cero impunidad, la inteligencia, la investigación y la judicialización, pero la guerra contra el narco, las ejecuciones extrajudicales, eso no llevaron a nada. Vamos a estar cerca de Michoacán, no están solos y no los vamos a dejar solos, de Uruapan y de todo Michoacán igual que de todo el país”, comentó.

La mandataria mexicana calificó como “buitres” a los opositores que utilizan la muerte de Carlos Manzo para criticar a su gobierno.

“No podemos dejar de mencionar esta andanada de la derecha, de algunos comentócratas y conductores, o dueños o concesionarios mas bien, en ningún momento escuché ninguna condolencia a la familia, pero eso sí como buitres”, calificó.

Fue el pasado sábado 1 de noviembre que el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo fue asesinado en una plaza pública durante un evento con motivo del Día de Muertos.

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional. Crédito: Sáshenka Gutiérrez | EFE

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla Trejo, reconoció la valentía del alcalde asesinado y explicó que contaba con un esquema de seguridad, que incluía protección cercana por parte de policías municipales y seguridad periférica a cargo de la Guardia Nacional.

“El personal de la Guardia Nacional estaba adiestrado y dotado con armamento para enfrentar a grupos delictivos con alto poder de fuego. Su misión era proporcionar seguridad periférica y acompañar al alcalde en recorridos y operativos”, indicó.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Crédito: Sáshenka Gutiérrez | EFE

En tanto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, precisó que no existen indicios de que los escoltas del alcalde tuvieran vínculos con la delincuencia organizada.

“De hecho, fue uno de los propios policías municipales quien abatió al agresor… Vamos a reforzar las operaciones en Michoacán, priorizando la investigación sobre el uso de la fuerza”, subrayó García Harfuch.

