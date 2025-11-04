Mauricio Sulaimán explica por qué Ryan García fue reincorporado al CMB

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial Boxeo (CMB), explicó que Ryan García fue reincorporado al organismo porque pasó las pruebas psicológicas y atendió sus problemas de saludo mental.

En declaraciones a la prensa al término de los Martes de Café, Sulaimán se mostró contento con la decisión que tomó el CMB con respecto a García y le dio la bienvenida nuevamente.

“Ryan García ha pasado por problemas importantes de salud mental, de adicciones, de salud física y lo expulsamos a él del Consejo Mundial después de una serie de situaciones muy lamentables que se dieron”, dijo.

“Pero siempre tuvimos la invitación a que él tomara las medidas necesarias de rehabilitación, de atención médica, de atención psicológica. Él ya ha aprobado, ya lo hizo y le damos la bienvenida a Ryan García al Consejo Mundial de Boxeo”, agregó.

Recordemos que King Ry fue expulsado por del CMB por hacer comentarios racistas y discriminatorios durante una transmisión en vivo en 2024, año en el que el pugilista dio positivo por dopaje tras su pelea con Devin Haney y sufrió de problemas de salud mental.

Según reportó Mike Coppinger a la revista The Ring, Ryan García está cerca de cerrar un acuerdo con Mario Barrios para disputar el título de peso welter en el primer trimestre de 2026 y los equipos de ambos ya han intercambiado contratos.

El californiano ya había expresado su interés en enfrentar a Barrios para hacerse con el título y buscar un combate por dinero contra Manny Pacquiao o una revancha con Rolando ‘Rolly’ Romero. Esta noticia no ha caído muy bien en los fanáticos porque piensan que está recibiendo una oportunidad injusta.

Ryan García, de 25 años, regresó a la acción tras un año de inactividad por una suspensión por dopaje y cayó por segunda vez en su carrera ante Rolly Romero. El mexoamericano tiene récord de 24 triunfos (20 por nocaut), dos reveses y un no contest en su carrera profesional.

