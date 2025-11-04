Qué rituales hacer para la superluna llena de noviembre 2025

La superluna llena en Tauro del 5 de noviembre de 2025 será una de las más poderosas del año.

Este evento astrológico, conocido también como la Luna del Castor, iluminará el cielo con una energía terrenal y magnética que invita a la reflexión y a la transformación interior.

En astrología, Tauro es un signo de tierra regido por Venus, planeta del amor, los placeres y los valores personales.

Por eso, esta lunación representa una oportunidad perfecta para liberarse de hábitos que nos impiden avanzar, fortalecer nuestra conexión con el cuerpo y manifestar estabilidad y abundancia.

Durante esta superluna, se recomienda realizar rituales sencillos pero significativos que te ayuden a alinear tus deseos con el flujo energético del universo.

A continuación, te compartimos 3 rituales espirituales para aprovechar al máximo esta fase lunar.

1. Ritual de purificación y renovación

El color verde está asociado con Tauro y con la energía de Venus, lo que simboliza crecimiento, salud y prosperidad. Este ritual te ayudará a liberar la energía estancada y atraer una sensación de renovación interior.

Cómo hacerlo

Busca un lugar tranquilo y enciende una vela verde.

Cierra los ojos y respira profundamente tres veces.

Visualiza una luz verde que te rodea, limpiando tu cuerpo y tu mente.

Mientras la vela arde, repite en voz alta: “Libero lo que ya no me sirve. Mi energía se renueva con la luz de esta Luna llena.”

Permite que la vela se consuma por completo, o apágala con respeto si no puedes dejarla encendida.

Tip energético

Realiza este ritual al anochecer, preferentemente al aire libre o cerca de una ventana donde puedas observar la Luna.

2. Ritual para atraer abundancia

Tauro rige los bienes materiales y la seguridad económica. Esta superluna es ideal para manifestar prosperidad y estabilidad financiera, especialmente si canalizas su energía con cuarzos asociados a la tierra, como el jade, la aventurina verde o el cuarzo ahumado.

Cómo hacerlo

Coloca tus piedras en un pequeño altar o sobre una tela verde.

Escríbele a la Luna tus intenciones financieras o personales en una hoja blanca.

Coloca la hoja debajo de los cristales y deja que la luz de la Luna los cargue durante la noche.

Al día siguiente, guarda la hoja en tu cartera o un lugar donde mantengas tu dinero.

Consejo lunar

Agradece por la prosperidad que ya tienes. La gratitud es el primer paso para que el universo multiplique tus bendiciones.

3. Ritual de liberación emocional

El elemento tierra de Tauro necesita equilibrio con el elemento agua, que simboliza las emociones. Este ritual te ayudará a soltar emociones reprimidas, culpas o miedos que te alejan de tu bienestar interior.

Cómo hacerlo

Llena un recipiente con agua limpia y añade unas gotas de aceite esencial de lavanda o rosas.

Deja el recipiente bajo la luz de la Luna llena durante al menos una hora.

Luego, utiliza esa agua lunar para lavarte las manos o rociarla en tu espacio personal mientras visualizas cómo se disuelven tus preocupaciones.

Termina agradeciendo en voz alta: “Agradezco por la calma y la claridad que llegan a mi vida con esta Luna.”

Tip energético

Puedes usar esta agua los días siguientes para limpiar tu altar o tu hogar y mantener el flujo energético positivo.

