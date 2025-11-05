El voto de las mujeres por candidatos demócratas decidió en las elecciones de 2025

Una ola histórica de mujeres electas y más mujeres votantes decidió también en los resultados de las elecciones realizadas el martes 4 de noviembre, desde Virginia a California.

El comité de acción política de la organización Feminist Majority resaltó, en un comunicado de prensa enviado a La Opinión, los triunfos electorales de las candidatas demócratas en Virginia y Nueva Jersey.

El voto de las mujeres y las mujeres electas en Virginia

En Virginia, la candidata demócrata Abigail Spanberger es ahora la primera mujer gobernadora en los 236 años de historia del estado.

Con una campaña que reflejó un profundo compromiso con la defensa de los derechos reproductivos, el avance de la igualdad y la gobernatura centrada plenamente en la vida de las mujeres, el voto del 82% de las mujeres entre 18 y 29 años de edad en Virginia, fue a favor de Spanberger.

La defensa de los derechos reproductivos es uno de los temas que apoyaron el voto de mujeres por Abigail Spanberger en Virginia. Crédito: John Minchillo | AP

Las encuestas pronosticaban una contienda reñida para mantener una mayoría feminista en la Cámara de Delegados de Virginia. Los resultados de las elecciones mostraron una nueva mayoría que pasó de 51 a al menos 64 escaños, según pronósticos: la mayor mayoría demócrata en décadas.

Los candidatos demócratas arrasaron en las contiendas por los tres cargos estatales y también ampliaron su poder en la Cámara de Delegados de Virginia, revirtiendo así avances republicanos.

Los demócratas se hicieron con el control de los tres cargos estatales y de ambas cámaras de la Asamblea General en Virginia.

En Nueva Jersey, los votantes también decidieron por una mujer gobernadora

La candidata demócrata Mikie Sherrill derrotó al republicano Jack Ciattarelli en la contienda para reemplazar al demócrata Phil Murphy como gobernador de Nueva Jersey.

Sherrill, quien jurará el cargo el próximo enero, se convertirá en la segunda mujer en ocupar la gobernación del estado de Nueva Jersey. Christine Todd Whitman, quien fue gobernadora de 1994 a 2001, fue la primera.

Los votantes de Nueva Jersey decidieron a favor de la libertad reproductiva, la educación pública y la igualdad de oportunidades que fueron parte de la campaña de Sherrill, quien sostuvo que su foco en la asequibilidad, en la vida de las personas, en el futuro de sus hijos, fueron decisivos en su victoria, en una entrevista realizada en Morning Edition de PBS.

Seguidoras de la candidata Mikie Sherrill celebran su victoria en las elecciones de 2025 para la gubernatura de Nueva Jersey. Crédito: Matt Rourke | AP

Las mujeres, especialmente las jóvenes y las votantes de los suburbios, impulsaron una participación récord y contribuyeron a asegurar una sólida mayoría a favor del derecho al aborto y la igualdad.

En la Asamblea General de Nueva Jersey, el Partido Demócrata obtuvo una supermayoría.

14 gobernadoras Cuando Abigail Spanberger y Mikie Sherrill asuman sus cargos en enero, habrá 14 mujeres ejerciendo simultáneamente como gobernadoras, un récord histórico, según el Centro para Mujeres Estadounidenses y Política de Rutgers, la Universidad Estatal de Nueva Jersey.

En Pensilvania, los votantes decidieron mantener a jueces demócratas

En Pensilvania, los votantes otorgaron nuevos mandatos de 10 años a tres magistrados demócratas de la Corte Suprema estatal, tras una campaña electoral de millones de dólares impulsada por el multimillonario conservador Jeff Yass, quien buscaba influir en la política de los tribunales estatales con jueces republicanos..

Los jueces demócratas también ganaron elecciones especiales para un puesto en el Tribunal Superior de Pensilvania y otro en el Tribunal de la Mancomunidad.

En Nueva York, mayoría de mujeres votaron por Mamdani

En la ciudad de Nueva York, las votantes eligieron el cuidado infantil universal, uno de los tres pilares que impulsaron la inesperada candidatura de Zohran Mamdani, e incluso corearon esta idea durante su discurso de victoria.

La victoria del candidato Zohran Mamdani en las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Nueva York lo convertirá en el primer alcalde musulmán y de origen surasiático de la ciudad.

Además, rechazaron rotundamente a Andrew Cuomo, un candidato que, según el Departamento de Justicia, acosó sexualmente a 13 mujeres durante su mandato como gobernador.

En California, el apoyo a la Proposición 50 fue masivo

El Partido Demócrata en California continuó con su tendencia de votos a favor, tras la aprobación por parte de la mayoría de los votantes de California de la Proposición 50, que autoriza rediseñar temporalmente los distritos congresionales del estado con el fin de añadir distritos con tendencia demócrata.

Los nuevos límites de distritos electorales aprobados bajo la Proposición 50 permanecerán vigentes hasta las elecciones de 2030, después de las cuales la comisión ciudadana volverá a asumir las responsabilidades de redistribución de distritos.

Ola demócrata en otras elecciones locales

En numerosas elecciones locales a lo largo del país, los demócratas celebraron victorias que transformarán sus comunidades, como la obtención de los tres escaños del consejo municipal de Georgetown, Carolina del Sur, la derrota del último concejal republicano en Orlando, Florida, y la recuperación de las alcaldías en Connecticut.

Por primera vez en medio siglo, los demócratas controlan la legislatura del condado de Onondaga, que incluye Syracuse, Nueva York.

Además, un escaño del consejo municipal de Charlotte, Carolina del Norte, cambió de partido por primera vez desde 1999.

“Estos resultados deberían zanjar la manida cuestión de la elegibilidad, sobre todo para puestos ejecutivos de alto nivel. Durante demasiado tiempo, las candidatas han tenido que demostrar tanto que pueden ganar como que deben ganar. Una doble campaña que los hombres no tienen que librar”, declaró Debbie Walsh, directora de CAWP.

En Nueva Jersey y Virginia, los votantes han enviado un mensaje claro: estamos listos para que las mujeres lideren. Debbie Walsh – directora de CAWP

Cómo votaron las mujeres en las elecciones del 4 de noviembre

Las mujeres se han registrado y votado en mayor proporción que los hombres en todas las elecciones presidenciales desde 1980, y la diferencia en la participación entre mujeres y hombres se ha ampliado ligeramente en cada elección presidencial sucesiva entre 1980 y 2008, según el Centro para Mujeres Estadounidenses y Política de Rutgers, la Universidad Estatal de Nueva Jersey.

Las mujeres se han registrado y votado en mayor proporción que los hombres desde 1980. Crédito: Kayla Wolf | AP

El Centro para Mujeres Estadounidenses y Política de Rutgers tiene el registro hasta 2024, cuando había 91.3 millones de mujeres inscritas para votar y 82.6 millones de hombres; mostrando que la diferencia de género en el número de votantes inscritos era de 8.7 millones.

El Centro para Mujeres Estadounidenses y Política de Rutgers también mantiene un registro de los resultados de las candidatas en las elecciones de 2025 que puede consultarse en inglés aquí.

La encuesta AP Voter Poll, un amplio sondeo realizado a más de 17,000 votantes en Nueva Jersey, Virginia, California y la ciudad de Nueva York el 4 de noviembre, explica quién votó en cada elección y sus opiniones sobre los temas más importantes en su estado.

Los resultados de la encuesta, publicados por The Associated Press, revelaron que las mujeres jóvenes se mostraron más dispuestas a apoyar a los demócratas en las elecciones a gobernador.

Aproximadamente 8 de cada 10 mujeres menores de 30 años apoyaron a Sherrill en Nueva Jersey, en comparación con poco más de la mitad de los hombres menores de 30 años.

La situación fue similar en Virginia, donde aproximadamente 8 de cada 10 mujeres menores de 30 años votaron por Spanberger y alrededor de 6 de cada 10 hombres menores de 30 años lo hicieron.

También se observaron diferencias de género entre los votantes mayores, aunque no tan marcadas. Poco más de la mitad de las mujeres de 65 años o más, por ejemplo, apoyaron a Sherrill, en comparación con aproximadamente 4 de cada 10 hombres de 65 años o más.

