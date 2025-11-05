Expresentadora de noticias de Kansas acusada de apuñalar a su madre hasta la muerte

Una expresentadora de televisión de Kansas fue acusada de asesinato en primer grado tras presuntamente apuñalar hasta la muerte a su madre en Halloween, informaron las autoridades judiciales.

Angelynn Elizabeth Mock, de 47 años, fue imputada formalmente el martes por la muerte de Anita Avers, de 80 años, ocurrida el 31 de octubre en su casa de Wichita.

De acuerdo con la denuncia penal, Mock habría actuado de manera “ilegal, intencional y con premeditación”.

La víctima fue hallada con múltiples heridas de arma blanca

El Departamento de Policía de Wichita informó que el viernes pasado, a las 7:52 de la mañana, los agentes respondieron a un reporte de apuñalamiento en una vivienda privada.

Al llegar, los oficiales encontraron a Mock fuera de la casa y, dentro, hallaron a la víctima inconsciente en su cama, con múltiples heridas de arma blanca.

Los paramédicos trasladaron a Avers a un hospital local, donde fue declarada muerta a las 8:26 a. m., según detalló la policía en un comunicado.

Mock fue arrestada y fichada horas después en la cárcel del condado.

Se le impuso una fianza de un millón de dólares

Mock compareció ante el tribunal el martes, donde se le leyeron los cargos formales y se le impuso una fianza de un millón de dólares. Su próxima audiencia está prevista para el 14 de noviembre.

De acuerdo con su perfil de LinkedIn y con la filial local de ABC, KAKE, Mock trabajaba actualmente como consultora de gestión de datos, pero anteriormente se desempeñó como presentadora de noticias durante cuatro años en una estación de St. Louis, Misuri.

Las autoridades no han revelado aún el posible motivo del crimen.

