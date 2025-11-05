Fox News premiará a la primera dama Melania Trump como “Patriota del Año”

Durante la séptima edición anual de los Patriot Awards otorgados por la cadena de televisión Fox News, la primera dama Melania Trump será una de las galardonadas.

Aunque la eslovena de 55 años no ha tenido tanta participación política como en la primera etapa de Donald Trump al frente de la Casa Blanca, el objetivo consiste en reconocerle su contribución a la nación impulsando algunas iniciativas.

De hecho, tras haber participado en una mesa redonda organizada en el Capitolio, en marzo pasado, donde se analizó un proyecto de Ley para Reducir la Difusión de Imágenes Íntimas No Consensuadas (Take It Down Act), se logró que fuera promulgado el 20 de mayo, esto con el objetivo de combatir la propagación en línea de imágenes íntimas no consensuadas.

La esposa del presidente también asistió a una ceremonia de entrega de premios internacionales destinado a las Mujeres de Coraje, la cual se efectuó en abril. Durante dicho evento, Melania Trump elogió a la abogada israelí Amit Soussana por su determinación mostrada para sobrevivir a los 55 días de cautiverio que fue sometida por el grupo islámico Hamás como parte del conflicto bélico entablado con el ejército israelí.

Cabe señalar que, el año pasado, Donald Trump fue distinguido con el mismo reconocimiento.

La primera dama ha tenido muy poca participación en la actual etapa de Donald Trump al frente de la Casa Blanca. (Crédito: Alastair Grant / AP)

Como parte del evento a celebrarse este jueves por la noche, también se tiene programado entregar el Premio Joven Patriota, el Premio “Honor” Benjamin Hall, el Premio al Valor Stephen Siller de Tunnel to Towers, el Premio Saludo al Servicio, el Premio al Patriota Más Valioso, el Premio al Heroísmo y el Premio al Patriota del Año.

Algunos analistas políticos consideran que, al galardonar a la primera dama, la cadena Fox News pretende mantenerse lejos de los señalamientos emitidos por el mandatario de la nación en contra de otros medios informativos cuya línea editorial asegura está alineada con el Partido Demócrata, lo cual no tolera.

En los pocos meses que el republicano lleva al frente del gobierno, su equipo legal ha interpuesto varias demandas legales con resoluciones millonarias a su favor, esto debido a que las empresas de comunicación han tratado al máximo de evitar involucrarse en largos procesos en tribunales.

