Marc Anthony lanza versión en salsa de “Feliz Navidad”

Marc Anthony se une a la Navidad de Amazon Music con el lanzamiento de una nueva versión del clásico navideño “Feliz Navidad / I Wanna Wish You a Merry Christmas”, de José Feliciano.

A través de las redes sociales de Amazon Music, el cantante de 57 años contó por qué eligió el tema del cantante y compositor puertorriqueñoestadounidense.

“Escogí ‘Feliz Navidad’ porque me crié con la canción, es un clásico. Esta para mí me representa más que cualquier otra canción. Capta ese espíritu navideño multicultural”, dice Marc Anthony sobre el tema.

El salsero también aprovechó para expresar lo que significa esta época del año para él. “La Navidad para mi es familia. Uno puede trabajar el año entero pero siempre hay una excusa para no tener que sacrificar tanto porque uno ocupa esa época para estar con familia”, aseguró.

La versión de “Feliz Navidad / I Wanna Wish You a Merry Christmas” de Marc Anthony forma parte de una serie de versiones navideñas que prepara Amazon Music Original para celebrar esta época del año.

Con esta canción, el ícono de la salsa puertorriqueña se une otros artistas que también han versionado otros clásicos navideños para Amazon Music Original, entre los que destacan Gwen Stefani con “Shake The Snow Globe (de Oh. What. Fun.)”, Kylie Minogue con “XMAS”, Mariah The Scientist con “Santa Baby”, Marco Mengoni con “Coming Home”, Vanessa Mai con “Christmas In This Room”, Amir con “Words”, Spacey Jane con “Please Come Home For Christmas”, entre otros.

El anuncio de la versión de “Feliz Navidad” de Marc Anthony ocurre apenas un día después de que el cantante sorprendiera al revelar que tendrá su primera residencia en Las Vegas.

Esta semana, el ícono de la salsa confirmó que tendrá una serie de shows en el BleauLive Theater del casino Fontainebleau, en Las Vegas.

Hasta el momento, Marc Anthony ofrecerá 10 presentaciones en el BleauLive Theater el 13, 14, 15, 20 y 21 de febrero; el 24, 25, 29 y 31 de julio; y el 1 de agosto de 2026.

