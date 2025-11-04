Marc Anthony tendrá su primera residencia en Las Vegas

Marc Anthony tendrá su primera residencia artística en Las Vegas, un hito muy esperado en su carrera musical. El ícono de la salsa confirmó que tendrá una serie de show s en el BleauLive Theater del casino Fontainebleau.

A través de su cuanta de Instagram, el cantante puertorriqueño compartió la noticia con un video en el que se le ve preparándose para subir al escenario.

“¡Vegas! ¡Me emociona anunciar mi primera residencia en Las Vegas en el Fontainebleau Las Vegas!”, anunció Marc Anthony.

Hasta el momento, Marc Anthony ofrecerá 10 presentaciones en el BleauLive Theater el 13, 14, 15, 20 y 21 de febrero; el 24, 25, 29 y 31 de julio; y el 1 de agosto de 2026.

“Las Vegas siempre ha sido sinónimo de reinvención y de entretenimiento que trasciende el tiempo, y este show encarna ese espíritu. Es una celebración de mi historia, mis raíces y de la música que me ha conectado con el público alrededor del mundo”, indicó el cantante.

La venta de entradas para la residencia de Marc Anthony, titulada My Way, comenzará este 6 de noviembre tras una preventa el 5 de noviembre.

Esta residencia representa un importante paso para Marc Anthony, quien ha consolidado su legado como uno de los artistas latinos más influyentes a nivel mundial.

En los shows, el salsero puertorriqueño interpretará sus éxitos en inglés y en español, lo que implica más de tres décadas de trayectoria con temas como “Y hubo alguien”, “¿Ahora quién?”, “Vivir mi vida” y “Valió la pena”.

La residencia en Las Vegas no solo celebra la música de Marc Anthony, sino también su capacidad para reinventarse y continuar su carrera con proyectos ambiciosos que fortalecen su presencia en la escena internacional.

Así, Marc Anthony se suma a los artistas latinos que han plasmado su huella en Las Vegas, reflejando el auge y la influencia creciente de la música latina en mercados globales.

