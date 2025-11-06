Ana Bárbara comparte emotiva felicitación a su hijo Emiliano por su cumpleaños 25

La cantante mexicana Ana Bárbara dio una mirada inédita en redes sociales a su faceta como mamá gracias al conmovedor mensaje que compartió con motivo del cumpleaños número 25 de su hijo Emilio, fruto de su pasada relación con el empresario Edgar Gallardo. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de temas como “Bandido” y “Lo Busque” colocó un video en el que dio una mirada a momentos especiales dentro de la vida de su hijo, desde su infancia hasta el día de hoy. Con dichas imágenes, demostró que el lazo que los une se mantiene más fuerte que nunca.

A la par de dicho audiovisual, Ana Bárbara incluyó una emotiva dedicatoria con la que expresó su orgullo por el hombre en el que su pequeño se ha convertido.

“Hace 25 años se iluminó mi vida con tu luz y esa peculiar personalidad que siempre me ha acompañado para recordarme que nada volvería a ser igual, pues desde tu llegada tuve una nueva y gran inspiración que me invita cada día a ser mejor”, comenzó la famosa.

Conmovida, la exponente del regional mexicano hizo eco de la trascendencia que esta fecha tuvo en su vida y cómo es que sigue influyendo en su crecimiento como persona.

“Es indescriptible la sensación de ese 4 de noviembre del año 2000 cuando te tuve en mis brazos, lo que si se es que desde entonces estás conectado a los latidos de mi corazón y han sido incontables los momentos maravillosos, llenos de alegría, ternura, desafíos y, sobre todo, de devoción como madre“, reiteró la estrella.

Ana Bárbara finalizó su mensaje diciendo: “Gracias, hijo mío, por llenar mi mundo con el más grande y puro amor. ¡Felices 25! Te amo con todo mi ser”, señaló.

Seguir leyendo:

• Muere sobrina de Ana Bárbara a 16 días de nacida: “Dejó una huella eterna en nuestras vidas”

• Ana Bárbara se enfurece por falla de audio y tira el micrófono al suelo

• Ana Bárbara es captada en silla de ruedas: ¿Cuál es su estado de salud?