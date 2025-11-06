Ejecutivo de Novo Nordisk se desmaya junto a Trump en plena rueda de prensa en la Casa Blanca

El ejecutivo farmacéutico Gordon Findlay, de la compañía Novo Nordisk, se desmayó este jueves 6 de noviembre de 2025 durante una rueda de prensa encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El suceso ocurrió mientras Trump presentaba un plan nacional para reducir el precio de medicamentos contra la obesidad. En medio del discurso, Findlay comenzó a perder el equilibrio y se desplomó, lo que llevó a los asistentes a intervenir rápidamente para evitar que se golpeara.

La transmisión en vivo fue suspendida de inmediato, y los ayudantes de la Casa Blanca evacuaron a periodistas y fotógrafos mientras el mandatario se levantaba de su asiento para observar lo ocurrido.

El anuncio sobre los medicamentos Ozempic y Wegovy

El incidente se produjo en el marco de la presentación de un acuerdo entre el Gobierno estadounidense y las farmacéuticas Novo Nordisk y Eli Lilly para abaratar medicamentos para perder peso, entre ellos Ozempic y Wegovy.

Según el plan, los precios de estos fármacos bajarán de 1,000 y 1,350 dólares mensuales, respectivamente, a unos 350 dólares, si se adquieren a través de TrumpRx, una nueva iniciativa gubernamental que busca vender medicinas de forma directa a precios reducidos.

Además, se estableció un precio inicial de 150 dólares para la versión oral de los medicamentos GLP-1, aún en fase de prueba.

Trump explicó que el programa también beneficiará a usuarios de Medicaid y Medicare, y que el servicio farmacéutico del Gobierno comenzará a operar en enero de 2026.

Interrupción y atención médica inmediata

Tras el colapso de Findlay, funcionarios del gabinete de Trump, como el secretario de Salud Robert F. Kennedy y el administrador de Medicaid y Medicare Mehmet Oz, prestaron los primeros auxilios al ejecutivo antes de que fuera retirado del lugar para recibir atención médica.

El presidente no retomó el evento y la Casa Blanca informó que Findlay se encuentra estable y bajo observación médica.

