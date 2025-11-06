El “Tata” Martino está de regreso con Atlanta United de la MLS

Dicen que donde hubo amor, cenizas quedan y en este sentido, el argentino Gerardo “Tata” Martino, está de regreso en donde fue feliz y exitoso con el Atlanta United en las temporadas 2017 y 2018, donde logró el título de la Major League Soccer al vencer a los Portland Timbers.

Siete años después el extécnico de las selecciones de Paraguay, Argentina y México, vuelve al banquillo de la escuadra del estado de Georgia con la firme intención, donde quedó ubicado en la penúltima posición con 28 puntos, solo dos unidades encima del sotanero DC United.

GANADOR. Ready to lead the climb 🌟#ATLUTD names Gerardo “Tata” Martino as head coach through the 2027 season 🗞️ pic.twitter.com/kvqWVXXqbk — Atlanta United FC (@ATLUTD) November 6, 2025

Martino regresa a la Major League Soccer un año después de su salida del Inter Miami, cuando no logró coronarse al ser eliminados precisamente por el cuadro del que ahora tomará las riendas y con quienes fue campeón precisamente hace siete años.

Atlanta United confirmó el regreso del estratega sudamericano para las próximas dos temporadas, en donde buscará rearmar todo el esquema deportivo de un equipo que de buenas a primeras perdió el protagonismo y cayó en desgracia en la reciente temporada que acaba de concluir y donde se están disputando los playoffs.

Sed de revancha

De esta forma el Tata Martino está de regreso a la actividad y que mejor que en la Major League Soccer donde ya conoce el formato y el estilo de juego para poder pelear de nueva cuenta por el título del fútbol estadounidense, tal como lo logró conquistar con su nuevo equipo y estar cerca de repetir con el Inter Miami.

Martino se mostró deseoso de poder reverdecer lauros en la MLS: “Quiero agradecer a Arthur y Chris por la oportunidad de regresar al club y a una ciudad donde guardamos recuerdos maravillosos y mantenemos grandes relaciones.

Tata Martino 🇦🇷



A new chapter ready to unfold 📖 pic.twitter.com/7L7707NL62 — Atlanta United FC (@ATLUTD) November 6, 2025

Este es un proyecto diferente a mi primera etapa en el club. Sin embargo, con una gran gestión y la colaboración de los jugadores, el cuerpo técnico y todos en el club, nuestro objetivo siempre será formar un equipo ganador que haga que nuestros aficionados se sientan orgullosos y bien representados cada vez que vayan al Mercedes Benz Stadium”, explicó Martino momentos después de firmar su acuerdo con el equipo de Atlanta United.

El llamado “Tata” buscará superar las cifras de hace siete años, donde consiguió un total de 42 triunfos, 20 derrotas y 16 empates en todas las competiciones, marca que ahora buscará superar en estas dos temporadas al frente del equipo.

Se reencontrará con un viejo conocido

En su vuelta a Atlanta United, Martino se volverá a encontrar con Miguel Almirón, jugador que en su primera etapa en el club fue importante para el club y un pilar junto a Josef Martínez para el título de aquella MLS Cup en 2018.

Reunited and it feels so good. Tata Martino is headed back to ATL. 🤝 pic.twitter.com/tv8dUSzY1L — Major League Soccer (@MLS) November 6, 2025

Almirón tuvo su cenit bajo el mando del Tata, que le permitió jugar en Europa en donde estuvo con el Newcastle, esto hasta antes de su regreso como jugador franquicia en la presente temporada de la MLS.

