¿Quién es Mira Nair, la madre de Zohran Mamdani, nuevo alcalde de NY?

La noche del martes la ciudad de Nueva York hizo historia tras la victoria de Zohran Madmani, quien se convirtió en el primer musulmán en ser electo para liderar la Gran Manzana y también en el alcalde más joven en un siglo.

El reconocido político, quien acaparó las primeras planas tras su triunfo, es hijo de Mira Nair, una mujer nacida en la localidad india de Rourkela, en Odisha y quien de 1981 a 1989 estuvo casada con Mitch Epstein, mientras que desde 1991 está casada con Mahmood Madmani, con quien precisamente tuvo a Zohran el 18 de octubre de ese mismo año.

Si bien hoy es su hijo el que está en boca de todos, ella también lo hizo en su momento por la forma en que se abrió camino en el mundo del cine de Bollywood, pero también de Estados Unidos y el mundo.

¿Quién es la mamá del alcalde electo de Nueva York?

Mira Nair nació el 15 de octubre de 1957 y es hija de Amrit Lal Nair y de Praveen Nair. Proviene de una familia hinduista y es la menor de tres hermanos, siendo ella la única mujer. Los varones se llaman Vikram y Gautam.

Desde pequeña expresó su gusto por la pintura, escribir poesía y por el teatro, sin imaginar lo que lograría años más tarde gracias a su gran pasión por las artes.

En la universidad actuó en diversas puestas en escena, las cuales le permitieron desarrollarse y resultar atractiva para algunas de las mejores universidades del mundo.

Si bien todo estaba puesto para que se convirtiera en estudiante de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, Mira rechazó la beca que le ofrecieron por la visión que tenía sobre aquel país y en su lugar aceptó la beca que le dieron en la Universidad de Harvard.

En un inicio fue estudiante de fotografía, pero con el pasar del tiempo descubrió que su verdadera pasión estaba en el mundo del cine, por lo que decidió enderezar el rumbo y enfocarse de lleno en ello.

Tras graduarse de Harvard se mudó a la ciudad de Nueva York, en donde se enfocó de lleno en la realización de documentales. Con el tiempo también comenzó a realizar películas, como sucedió, en 1988, con ‘Salaam Bombay!’ un filme por el que estuvo nominada al Óscar en la categoría Mejor Película de Habla no Inglesa.

Desde ahí cosechó diversos logros en la industria del cine, pero su vida no solo se limita a eso, sino a su preocupación por la desigualdad, la diversidad y las injusticias, lo que ha llevado a ser una de las voces más críticas de lo que sucede en Palestina, a tal grado de que en 2013 rechazó la invitación que se le hizo para formar parte del Haifa International Film Festival, pues aseguró que no pisaría Israel hasta que concluyera el conflicto con Palestina.

Otros de sus grandes proyectos fueron ‘Mississippi Masala’ (1995), ‘Monson Wedding’ (2001), ‘The Namesake’ (2007), entre varios más.

Sigue leyendo: