Michelle Renaud presume su pancita de embarazo en la premier de “Camino a Arcadia”

La actriz mexicana Michelle Renaud se encuentra en una de las etapas más plenas de su vida a nivel profesional y personal. Y es que en medio de la dulce espera de su segundo hijo con Matías Novoa, la famosa celebró por todo lo alto el próximo estreno de la serie que protagoniza junto a William Levy, “Camino a Arcadia”.

Recientemente, la famosa se unió al elenco de la nueva producción de ‘ViX’ para la esperada premiere, evento en el que desfiló por la alfombra roja luciendo un despampanante vestido con cuello tipo halter, de la casa de moda Hervé Léger, en tono moka con unas sandalias doradas de Sophia Webster y joyería de ECH.

El corte ceñido de la pieza propició que la pronunciada pancita de embarazo de la actriz quedara al descubierto, desatando furor entre los seguidores que fueron testigos de la publicación en Instagram con la que hizo un recuento de la velada.

“Que hermosa Mich”, “Que belleza de mujer, esa barriguita la hace más bella”, “Qué bonita mamá , justo ahora 2 corazones en 1 mismo cuerpo. Vaya que la vida es maravillosa”, “Guapísima” y “Muy linda, radiante. Como te luce el embarazo”, son algunas de las reacciones que se registraron en la red.

A la par de las postales del evento, Michelle Renaud colocó un sentido mensaje en el que se dijo agradecida de poder dar la bienvenida a un nuevo proyecto, así como por el equipo que la acompañó en cada paso del proceso.

“No puedo sentirme más orgullosa y feliz de estar viviendo este momento, acompañada de actores hermosos, haber trabajado con una gran productora @secuoyastudios y todo el equipo involucrado que fue maravilloso!“, comenzó la estrella de la pantalla chica.

Asimismo, reflexionó sobre las dos maneras en las que la maternidad formó parte de “Camino a Arcadia”: “Ningún sueño me preparó para tanta magia. Milo me acompañó en el reto de la filmación y ahora otro beb@ me acompaña a la presentación. Ni planeándolo sería tan perfecto e irreal. Gracias a todo mi equipo en España por acompañarme en este evento y hacerme sentir cómoda y feliz con tremenda panzota“, añadió.

Para finalizar su dedicatoria, Michelle Renaud lanzó un agradecimiento especial a su compañero de vida y cómplice de aventuras, el también actor Matías Novoa: “Gracias por hacer mi sueño realidad y además apoyarme en todo”, reiteró.

