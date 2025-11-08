Al Nassr sigue con paso perfecto en Liga Saudí y Ronaldo vuelve a marcar

El Al Nassr derrotó 3-1 al Neom SC y sigue con paso perfecto en la Liga Profesional Saudí con 24 puntos en ocho partidos.

Cristiano Ronaldo apareció para el club saudí con su octavo gol de la temporada en nueve partidos. El portugués anotó el 2-0 de penal.

Por su parte, Joao Félix también tuvo su participación en el marcador para poner el 3-1 definitivo y darle los tres puntos al líder de la competición árabe.

That was Cristiano’s 100th goal involvement in the Saudi Pro League, with 83 goals and 17 assists in just 85 appearances.pic.twitter.com/BB28QIQlrz — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) November 8, 2025

El equipo de CR7 acumula 26 goles a favor y apenas cuatro goles en contra durante las ocho jornadas. Esto es un promedio de 3.25 goles por partido y 0.5 goles recibidos por cada encuentro.

Cristiano Ronaldo convocado con Portugal muy cerca del Mundial 2026

La selección de Portugal, capitaneada por Cristiano Ronaldo, líder del grupo F, se enfrentará el día 13 a Irlanda en Dublín y el 16 a Armenia en Oporto, y solo necesita un punto para asegurar su presencia en el Mundial, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Una de las sorpresas de la convocatoria es el delantero del Brujas Carlos Forbs, quien viene de marcar un doblete ante el Barcelona en Champions League.

Esta es la convocatoria de Portugal para la fecha FIFA

Porteros: Diogo Costa (Oporto, POR), Rui Silva (Sporting, POR, ESP) y José Sá (Wolverhampton, ING).

Defensas: Diogo Dalot (Manchester United, ING), Nélson Semedo (Fenerbahce, TUR), João Cancelo (Al Hilal, KSA), Matheus Nunes (Manchester City, ING), Gonçalo Inácio (Sporting, POR) Rúben Dias (Manchester City, ING), António Silva (Benfica, POR) y Renato Veiga (Villarreal, ESP).

Centrocampistas: João Palhinha (Tottenham, ING), João Neves (PSG, FRA), Rúben Neves (Al Hilal, KSA), Vitinha (PSG, FRA), Bernardo Silva (Man. City, ING), Bruno Fernandes (Man. United, ING) y Pedro Gonçalves (Sporting, POR).

Delanteros: João Félix (Al Nassr, KSA), Francisco Trincão (Sporting, POR), Francisco Conceição (Juventus, ITA), Pedro Neto (Chelsea, ING), Rafael Leão (AC Milan, ITA), Carlos Forbs (Brujas, BEL), Gonçalo Ramos (PSG, FRA) y Cristiano Ronaldo (Al Nassr, KSA).

