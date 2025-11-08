Carta de One Piece entregada por los Dodgers se vendió por casi $15,000 dólares en eBay

Una carta de colección especial que Los Angeles Dodgers regalaron durante su “One Piece Night” el pasado 3 de julio alcanzó un precio sorprendente en el mercado. El artículo, que mezcla el universo del anime con el béisbol, se vendió esta semana en eBay por $14,999.99 dólares, una cifra que refleja la creciente demanda por objetos vinculados a la cultura pop japonesa.

La pieza pertenece al juego de cartas coleccionables basado en la popular serie One Piece, y muestra al protagonista Monkey D. Luffy vestido con un uniforme de los Dodgers, luciendo una gorra del equipo sobre su característico sombrero de paja.

En esa noche especial, cuando los Dodgers enfrentaron a los Chicago White Sox, se entregaron 40,000 sombreros de paja a los asistentes. Sin embargo, la cantidad de cartas distribuidas fue mucho menor, lo que las convirtió en un artículo de colección desde el primer momento.

Una joya para coleccionistas

El valor de estas cartas depende en gran medida de su calificación. Según la empresa Professional Sports Authenticator (PSA), se han evaluado más de 7,000 copias, de las cuales unas 6,000 alcanzaron la nota máxima de PSA 10. Esas versiones pueden venderse por más de $2,000 dólares, mientras que las no calificadas rondan los $1,000.

La carta que rompió récords este domingo se distingue por haber recibido la calificación BGS 10 Pristine Black Label de Beckett Grading Services, una de las certificaciones más codiciadas entre coleccionistas por su nivel de perfección. De las más de 1,500 cartas de los Dodgers calificadas por Beckett, apenas 50 han logrado este estatus.

El creador de contenido especializado real_joshua, quien asistió al evento, explicó en su canal de YouTube que esta es “la carta de One Piece más importante jamás impresa”, no por su rareza ni por su poder en el juego, sino por su valor cultural. Según su testimonio, hubo asistentes que ofrecían cientos de dólares por la carta dentro del estadio, apenas recibida.

Antes de este fenómeno, One Piece ya había colaborado con el club alemán Borussia Dortmund, que también lanzó una carta conmemorativa durante un partido. Esa versión llegó a venderse por más de $5,000 dólares en eBay, según la base de datos de Card Ladder.

El récord absoluto para una carta de One Piece sigue siendo de $111,020 dólares, alcanzado en agosto de 2024 por una Championship 2023 Second-Place Prize #ST04-003 Textured Kaido, también calificada con la etiqueta BGS 10 Black Label.

En el cruce entre el deporte y el coleccionismo, el éxito de la carta de los Dodgers demuestra que la cultura del anime sigue expandiendo su influencia en nuevos territorios, conectando a fanáticos de mundos tan distintos como el béisbol y el manga.



