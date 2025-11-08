Geraldine Bazán arrasa en la presentación de “Mi Verdad Oculta” con un look de espalda descubierta

Tremendo revuelo causó la actriz Geraldine Bazán durante su más reciente aparición ante los medios de comunicación para la presentación de su nuevo proyecto en televisión: el melodrama “Mi verdad oculta”. ¿La razón? La mexicana lució un despampanante atuendo digno de pasarela que demostró por qué es considerada una de las mujeres más bellas de México.

Lista para el arranque de su nueva aventura en la pantalla chica, la histrionisa optó por dar inicio a esta etapa con un look de infarto que acentuó sus curvas y evidenció los resultados de su intensa rutina de ejercicio.

Se trató de un elegante vestido de seda en color morado, con cuello halter y espalda descubierta, que dejó poco a la imaginación. El corte largo y ceñido de la pieza creada por el diseñador Trino Orozco se encargó de resaltar su figura de ‘reloj de arena’. Accesorios plateados como anillos y un brazalete fueron el complemento perfecto para su propuesta en moda.

Geraldine Bazán dio todo el protagonismo a su vestido al portar un beautylook natural, caracterizado por una piel fresca, bronceada y con apenas un toque de rubor. Su mirada ojiazul resaltó gracias a unas sombras neutrales y pestañas tupidas, mientras que su larga cabellera rubia se lució en ondas suaves.

“A veces el reflejo revela más de lo que dejamos ver”, escribió la famosa para acompañar la publicación en Instagram con la que documentó su detrás de escenas del evento donde festejó el próximo lanzamiento de “Mi verdad oculta”.

En respuesta, miles de ‘me gusta’ y comentarios hicieron su debut bajo el post, felicitando a Bazán por un logro más a nivel profesional, así como por su porte y elegancia al vestir: “Demasiado bella, me encantó tu interpretación”, “Eres una muy buena actriz, con trayectoria, con preparación, por eso le va bien a tus personajes. Estás muy bella” y “Tu belleza es incomparable, inigualable e inalcanzable, mi amor”, son algunos de los mensajes de sus fans.

“Mi Verdad Oculta” está encabezada por David Chocarro, Susana González y Andrés Palacios; se transmitirá a partir del lunes 10 de noviembre a través de la plataforma de streaming de TelevisaUnivision para usuarios en Estados Unidos y a las 18:30 por la señal de Las Estrellas para el público mexicano.

