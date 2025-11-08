Príncipe Harry se disculpa con Canadá por usar gorra de Dodgers en Serie Mundial

El Príncipe Harry protagonizó una curiosa controversia durante su reciente visita a Toronto, luego de usar una gorra de los Dodgers de Los Ángeles en un juego de la Serie Mundial frente a los Azulejos de Toronto, un gesto que fue considerado ofensivo por muchos fanáticos canadienses.

El duque de Sussex, que viajó a Canadá para participar en actos conmemorativos del final de la Primera Guerra Mundial, aprovechó un evento benéfico militar para disculparse públicamente y aclarar su intención.

“Realmente lamento haber usado una gorra de los Dodgers”, dijo el príncipe ante los aplausos durante una cena organizada por la Fundación True Patriot Love, una organización que apoya a excombatientes canadienses.

Harry abordó el tema con humor, al referirse al incidente como el “Hat Gate”, bromeando sobre la situación que se volvió viral en redes sociales canadienses.

Prince Harry issued an apology to Canada for wearing a Dodgers hat to Game 7 of the World Series in Toronto.



The Duke and Duchess of Sussex are former residents of Toronto and King Charles III is Canada’s head of state. However, the royal couple attended the game at the… pic.twitter.com/8vDTpUv2XD — Yahoo Sports (@YahooSports) November 7, 2025

“Cuando te falta mucho cabello en la parte superior y estás sentado bajo los reflectores, tomas cualquier gorra que esté disponible”, comentó con ironía durante una entrevista con la cadena CTV.

El príncipe incluso se puso una gorra de los Azulejos de Toronto durante el evento, intentando suavizar la polémica con un toque de simpatía.

Harry y su gesto malinterpretado en Canadá

El uso de la gorra fue visto como un desaire hacia Canadá, país miembro de la Mancomunidad Británica, donde su padre, el Rey Carlos III, es el jefe de Estado.

Harry explicó que fue invitado al juego por el dueño de los Dodgers y que su decisión de usar la gorra fue más un gesto de cortesía que una declaración de apoyo a un equipo específico.

“Me sentí presionado y la usé como un gesto amable. Pensé que los canadienses, tan educados como son, lo entenderían”, explicó el duque, quien reconoció su sorpresa ante la reacción del público.

El incidente también generó comentarios en Estados Unidos, ya que algunos fanáticos de los Dodgers se mostraron molestos por el lugar privilegiado que el príncipe y su esposa Meghan Markle ocuparon durante el encuentro, sentados en primera fila junto a Sandy Koufax y Magic Johnson.

Sigue leyendo:

– Fernando Tatis Jr. se queda con el Guante de Platino de la Liga Nacional

– Alex Vesia, relevista de los Dodgers, comunica el fallecimiento de su hija

– Munetaka Murakami, la nueva joya japonesa que apunta a las Grandes Ligas