Lando Norris gana en Brasil pero mantiene la cautela: “El campeonato puede cambiar muy rápido”

Lando Norris volvió a brillar en el Gran Premio de São Paulo. El piloto británico de McLaren se impuso este domingo en el circuito de Interlagos y reforzó su liderazgo en el Mundial de Fórmula 1, aunque evitó mostrarse confiado respecto al título. “No, en absoluto”, respondió cuando se le preguntó si ya se veía campeón.

La carrera brasileña fue la número 21 de la temporada y dejó una clasificación general cada vez más ajustada en los primeros puestos.

Norris, de 25 años, sumó su séptima victoria del año —la undécima en su trayectoria en la F1— y alcanzó los 390 puntos, con una diferencia de 24 sobre su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, y 49 respecto al neerlandés Max Verstappen.

El inglés ganó una carrera intensa, con el debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) en la segunda posición y Verstappen (Red Bull), cuatro veces campeón del mundo, completando el podio tras una espectacular remontada desde el pit lane y pese a sufrir un pinchazo.

Una victoria sólida, pero con autocrítica

A pesar del triunfo, Norris no se mostró del todo satisfecho. “Me decepcionó bastante que el coche no fuera más rápido en Interlagos”, admitió.

El británico reconoció que el ritmo de Verstappen lo hizo reflexionar sobre lo cambiante que puede ser el campeonato: “Viendo lo rápido que ha sido hoy Max, el campeonato puede cambiar muy rápido”.

El británico explicó que planea analizar con su equipo los detalles a mejorar: “Probablemente vaya a ver al equipo, los felicite y vea dónde no hemos sido lo suficientemente rápidos. Pero así soy yo… me centraré en mí mismo, mantendré la cabeza baja, ignoraré a todo el mundo y seguiré esforzándome”.

Mientras tanto, Piastri terminó quinto, justo por detrás del británico George Russell (Mercedes), en una carrera en la que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) no tuvieron fortuna, cruzando la meta en las posiciones 13 y 14, respectivamente.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) cerró su participación en el puesto 15, mientras que el francés Isack Hadjar (RB) destacó al terminar octavo, sumando puntos valiosos para su equipo.

La próxima parada del campeonato será en Estados Unidos. El Gran Premio de Las Vegas, programado para el 23 de noviembre, promete mantener la tensión en la lucha por el título. Norris llega con ventaja, pero su mensaje es claro: la Fórmula 1 puede dar giros tan rápidos como los que se viven en la pista.



Sigue leyendo:

· Max Verstappen de la Fórmula Uno a ponerse la del América

· Checo Pérez felicita a los Dodgers por su bicampeonato y califica de “monstruosa” la actuación de Yamamoto

· Ferrari no planearía renovar contrato de Lewis Hamilton, según reportes