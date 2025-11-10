Con siete demócratas, Senado consigue mayoría de votos para reabrir el Gobierno

Pese a que el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, anunció su rechazo al proyecto republicano, el Senado consiguió aprobar el voto de procedimiento que permite avanzar hacia un proyecto de ley que desbloquee fondos para reabrir el gobierno federal, tras un récord de 40 días cerrado por falta de acuerdo.

Cerca de la medianoche, el Senado consiguió los 60 votos necesarios para avanzar hacia un compromiso que permita pagar a los funcionarios y a las agencias federales, después de que siete senadores demócratas y el independiente Angus King decidieron romper con su partido para permitir extender el presupuesto hasta el 30 de enero.

Los demócratas que decidieron votar a favor de desbloquear el proceso en el pleno del Senado explicaron que estaba claro que los republicanos no iban a ceder y que “solo había un acuerdo en la mesa y esta era la mejor opción para reabrir el gobierno”.

Democrats have been fighting for months to address America's healthcare crisis



For the millions who will lose coverage

For people with cancer who won't get the care they need

For working families who can't afford to pay $25K more a year for healthcare



We will keep fighting — Chuck Schumer (@SenSchumer) November 10, 2025

El acuerdo alcanzado esta noche, que todavía debe pasar por otros votos en el Senado y finalmente por la Cámara Baja, permitirá volver a pagar a los más de 650,000 funcionarios que llevan más de un mes sin recibir una nómina y el pago retroactivo, así como financiar a los departamentos de Agricultura (encargado de los cupones alimentarios para los más pobres), Asuntos de Veteranos y otras agencias hasta el 30 de enero.

Como parte de las negociaciones, el bando republicano aseguró a los demócratas que en diciembre votarían para extender los subsidios de la Ley de Cuidado Asequible, conocida como Obamacare, que finaliza este año y que se había convertido en el gran obstáculo para extender el presupuesto.

Schumer aseguró que mientras el gobierno federal estuvo cerrado, el presidente estadounidense, Donald Trump, tomó a los estadounidenses afectados como “rehenes” al suspender el programa de asistencia de alimentos a familias, veteranos, ancianos y niños”.

“La crisis de cuidados de salud es tan grave y urgente para las familias que no puedo apoyar esta resolución de continuidad (del presupuesto)”, aseguró Schumer, cuya oposición también contó con la de la senadora progresista Elizabeth Warren, quien aseveró que el acuerdo era un “gran error”.

“Entiendo que algunos de mis compañeros demócratas no están contentos con este acuerdo, pero esperar una semana o un mes más no iba a significar un mejor resultado”, aseguró la senadora demócrata de Nuevo Hampshire Jeanne Shaheen, que ha liderado las negociaciones con la bancada republicana para superar el impás en el que se encontraban.

Los senadores demócratas que votaron a favor de superar el umbral de los 60 de los 100 votos, aseguraron que uno de sus principales objetivos es asegurarse que los créditos a las coberturas de Obamacare se mantienen para millones de estadounidenses que dependen de ellas.

El acuerdo debe obtener el aval de la Cámara de Representantes, donde hay división en ambos partidos. El líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, dijo que él votará que no, mientras que Pete Aguilar, presidente del Caucus demócrata, se sumó a la oposición al proyecto de ley porque “no arregla la crisis de cuidado de salud ni hace que la vida de los estadounidenses sea más asequible”.

Sigue leyendo: