Lo lamentan: futuro eléctrico de Jaguar no llegará en 2025

La transición total hacia la movilidad eléctrica de Jaguar debía comenzar oficialmente a finales de 2025, con la presentación de su primer vehículo de nueva generación. Sin embargo, el plan ha dado un giro.

Lee también: Estamos en el show SEMA 2025 y vimos la variedad de Toyota

La marca británica, que actualmente no tiene modelos a la venta tras retirar del mercado su anterior gama —incluido el SUV eléctrico I-Pace—, deberá esperar unos meses más para materializar su “renacimiento eléctrico”.

Puedes leer: Cinco nuevas normas de tránsito para este mes en EE.UU.

El propio Rawdon Glover, CEO de Jaguar, confirmó en una entrevista con ABC News que la presentación oficial no ocurrirá este año como se había prometido. “Definitivamente, lo presentaremos el próximo año y comenzaremos a aceptar pedidos. Las entregas comenzarán poco después”, afirmó el directivo.

Con esta declaración, la compañía pone fin a semanas de especulaciones sobre un posible retraso en el proyecto Type 00, el cual será la base estética y técnica del nuevo Jaguar eléctrico.

A pesar de que no se ofrecieron detalles sobre las razones del aplazamiento, la noticia implica que la marca permanecerá varios meses más sin ingresos por ventas, un escenario delicado para una empresa que busca reinventarse por completo.

El Jaguar Type 00. Crédito: Jaguar. Crédito: Cortesía

El primer Jaguar eléctrico de nueva generación

El modelo en cuestión será un sedán deportivo de cuatro puertas, con rasgos de coupé y espíritu premium. Su objetivo es competir directamente con rivales como el Porsche Taycan o el Tesla Model S, posicionándose en el mismo nivel de lujo y rendimiento.

Este vehículo derivará del concepto Jaguar Type 00, una propuesta que adelantó el nuevo lenguaje de diseño de la marca: minimalista, elegante y claramente enfocado en el lujo británico contemporáneo. Según los planes iniciales, su precio de partida rondará los $120,000 dólares, convirtiéndose en el modelo más “accesible” dentro de la nueva gama.

Pese a la demora, el fabricante no parece preocupado. Glover señaló que el retraso forma parte de una transición cuidadosamente planificada y que el equipo continúa trabajando en la creación de una marca “100% eléctrica, exclusiva y coherente con la herencia Jaguar”.

Una gama completamente nueva

El proyecto Reimagine, que Jaguar anunció hace dos años, representa un cambio total en la estrategia de la compañía. El objetivo es dejar atrás su actual línea de productos —que incluía berlinas, SUV y deportivos tradicionales— para convertirse en un fabricante completamente eléctrico enfocado en el segmento del lujo.

Tras el debut del sedán basado en el Type 00, llegarán otros dos modelos: un SUV eléctrico de gran tamaño y una berlina de lujo, ambos diseñados para competir con las marcas más exclusivas de Europa. Cada uno de ellos compartirá una filosofía de diseño común: elegancia sobria, tecnología avanzada y materiales de primer nivel.

Sobre la propuesta estética, el CEO fue claro: “No pasa nada por generar opiniones encontradas. No queremos que todo el mundo diga: ‘¡Qué bonito!’. Creo que el buen diseño genera opiniones encontradas, ya sea en la moda, la arquitectura u otros campos. Por eso es fundamental tener la seguridad de decir cómo creemos que debería ser un Jaguar del siglo XXI y mantenernos fieles a esa visión”.

Blue Jaguar Type 00. Crédito: Jaguar. Crédito: Cortesía

Estas palabras reflejan la intención de Jaguar de diferenciarse del resto de fabricantes eléctricos, apostando por un diseño audaz que combine tradición británica con modernidad.

Expectativas técnicas y rendimiento

Aunque la marca no ha revelado datos oficiales sobre la mecánica, diversas fuentes anticipan que el nuevo Jaguar ofrecerá una autonomía cercana a las 700 kilómetros por carga completa, posicionándose entre los modelos más eficientes de su categoría.

Además, contará con tecnología de carga ultrarrápida, capaz de recuperar alrededor de 320 kilómetros de autonomía en solo 15 minutos conectada a un punto de carga de alta potencia. Si estas cifras se confirman, Jaguar podría situarse a la vanguardia del rendimiento eléctrico, incluso frente a competidores ya consolidados como Tesla o Porsche.

La marca ha dejado entrever que los nuevos vehículos se fabricarán en el Reino Unido, en una planta rediseñada específicamente para la producción eléctrica, reafirmando su compromiso con la innovación local y la sostenibilidad.

Seguir leyendo:

EE.UU. baja al 15% los aranceles a autos europeos

Maverick 300T: potencia Mustang en formato compacto

Dos bestias de Nissan rugen rumbo al SEMA Show 2025