Matthew Stafford llega a 400 pases de touchdowns en paliza de Rams a 49ers
Matthew Stafford es el noveno jugador en la historia de la NFL con 400 o más pases touchdown de por vida
Los Ángeles Rams dieron una paliza a 42-26 a los San Francisco 49ers con una gran actuación de Matthew Stafford, quien lanzó cuatro touchdowns.
Stafford estableció un récord de la NFL con su tercer partido consecutivo con al menos cuatro pases de touchdown y ninguna intercepción, y Los Ángeles venció a los San Francisco 49ers 42-26 el domingo, consiguiendo así su cuarta victoria consecutiva.
“Me lo estaba pasando bien”, dijo Stafford. “Me golpearon bastante fuerte en esa jugada. Tuve que sacudirme el polvo un poco. Me divierto mucho en el campo. Me emociono muchísimo cuando anotamos touchdowns”.
Los Rams (7-2) han estado anotando touchdowns a un ritmo impresionante en las últimas semanas. Stafford lidera la NFL con 25 pases de touchdown esta temporada y ha lanzado 20 sin intercepciones en los últimos seis partidos.
Los Rams anotaron touchdowns en sus primeras tres posesiones por primera vez en cinco años para tomar una ventaja de 21-0 al comienzo del segundo cuarto gracias a dos pases de touchdown de Stafford.
Jugadores de Rams ven a Matthew Stafford como un MVP
Davante Adams, quien también brilló en la victoria de los Rams, destacó que Stafford está jugando al nivel de ser un MVP.
“Para ser honesto, me pareció que Stafford estaba jugando a nivel de MVP todo el año”, dijo Adams. Adams sabe de lo que habla, ya que jugó con Aaron Rodgers durante tres de sus temporadas como MVP.
Stafford completó 24 de 36 pases para 280 yardas y se convirtió en el noveno jugador en la historia con al menos 400 pases de touchdown.
“Es increíble. Es genial”, dijo Stafford. “Soy un gran fan de la NFL. Tengo mucho respeto por los jugadores que me precedieron y por lo que significa esta liga. Alcanzar hitos como este requiere de muchísima gente”.
Solo Aaron Rodgers y Stafford quedan como quarterbacks activos con 400 o más pases de anotación en la historia de la NFL.
