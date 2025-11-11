Los demócratas podrían obtener un importante triunfo en un distro clave de Arizona

Los datos de una encuesta llevada a cabo por CHC BOLD PAC y Elect Democratic Women (EDW), muestran que Marlene Galán-Woods, experiodista de raíces cubanas, marcha adelante Gina Swoboda, candidata republicana respaldada por Donald Trump, en el primer distrito congresional de Arizona (AZ-01), considerado un escaño clave que ayudará a decidir el control de la Cámara de Representantes en 2026.

A pesar de que, en noviembre del año pasado, Trump ganó el AZ-01 por tres puntos, ahora los republicanos parecen haber perdido conexión con los ciudadanos y están en declive en ese distrito.

La popularidad de +1% alcanzada por Galán-Woods es uno de los indicadores que muestran hacia donde podría inclinarse la balanza al momento de votar.

Con respecto a Swoboda, al parecer no logra conectar con los votantes y su popularidad es de -5%.

Marlene Galán-Woods es una experiodista de televisión y madre de cinco hijos que ha vivido en Arizona durante los últimos 36 años y cuyos padres huyeron de la Cuba comunista en busca de una vida mejor.

De hecho, mientras que 48% de los ciudadanos con posibilidad de votar identifican a Galán-Woods; sólo 40% hace lo propio con Swoboda.

Los datos del sondeo muestran que la demócrata de raíces cubana también ha logrado obtener apoyo de algunos republicanos y eso podría significarle una hipotética victoria.

El voto latino resultará clave para conquistar el primer distrito congresional de Arizona (AZ-01). (Crédito: Eduardo Muñoz Álvarez / AP) Crédito: Eduardo Muñoz Álvarez

Bajo la perspectiva de Linda Sánchez, presidenta del CHC BOLD PAC, en caso de que los demócratas le arrebaten el AZ-01 será un triunfo por demás significativo en su camino para lograr un cambio en la Cámara de Representantes.

“El primer distrito de Arizona será clave para dar la vuelta a la Cámara de Representantes en 2026, y Marlene no solo es competitiva, sino que va en cabeza.

Los votantes están rechazando el extremismo de Trump y apoyando a una líder latina que comprende sus dificultades cotidianas. Los demócratas perdieron este escaño por solo un 3.8 % en 2024, y los latinos constituyen el 16.4 % de este distrito. Está claro que podemos dar la vuelta a este escaño con una líder en la que los votantes latinos puedan creer”, señaló en un comunicado.

Por su parte, Lois Frankel, presidenta de Elect Democratic Women, afirma que la clave del éxito demócrata deriva en haber elegido a una candidata identificada con las necesidades de la comunidad.

“Marlene ha creado una sólida coalición de seguidores que saben que siempre se enfrentará a los extremistas, trabajará para reducir los costes y luchará por los arizonenses. Los votantes están listos para enviar al Congreso a una madre, periodista y luchadora”, subrayó.

