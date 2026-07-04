A diferencia de Ecuador: El blindaje policial que protegió a Inglaterra en la CDMX

No fue la mejor bienvenida para Inglaterra. Cientos de aficionados locales se congregaron en las inmediaciones de su hotel en Santa Fe, al suroeste de la Ciudad de México, para abuchear al plantel e intentar provocarlo con el clásico grito de “México, México”.



A diferencia de lo ocurrido con Ecuador—cuyo plantel se quejó por la falta de apoyo policial ante el caos generado por las serenatas de los fanáticos—, las autoridades capitalinas implementaron un estricto dispositivo de seguridad. El cerco policial blindó a los británicos y solo permitió que la ruidosa afición mexicana tuviera contacto visual con los jugadores por unos minutos.

RECHAZO TOTAL,

ASÍ RECIBIERON A INGLATERRA.



Los jugadores ingleses fueron abucheados por cientos de aficionados mexicanos al llegar a su hotel en la Ciudad de México. pic.twitter.com/tfCarENwLm — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 4, 2026



El traslado de los europeos fue sumamente eficiente. Tras aterrizar en el Aeropuerto de Toluca, el contingente tardó menos de una hora en llegar a su lujoso hotel de concentración. Un contraste drástico con la odisea de la selección ecuatoriana, que al llegar por el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA) tuvo que cruzar la metrópoli en un trayecto de casi tres horas.



El equipo dirigido por el alemán Thomas Tuchel voló procedente de Kansas City, Estados Unidos, donde estableció su búnker de preparación. Este sábado, los ingleses se trasladarán a La Cantera para entrenar en las instalaciones de los Pumas de la UNAM, una sede elegida estratégicamente para evitar el espionaje táctico de cara al duelo ante el Tricolor.

¡ABRAN PASO, YA LLEGARON LOS INGLESES! ???????



La Selección de Inglaterra ya llegó a su hotel en la Ciudad de México a unas horas del duelo ante el TRI en el Estadio Azteca. ??@rosales54462 pic.twitter.com/ktnl8xPESx — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 4, 2026



A su llegada al hotel, se pudo observar a figuras de la talla de Harry Kane, Jude Bellingham, Marcus Rashford, Declan Rice y Bukayo Saka. Inglaterra llega a los octavos de final tras un dramático triunfo de 2-1 en la ronda previa ante la República Democrática del Congo, donde un doblete de Kane sepultó el sueño de la sorpresa africana.



El cuadro de los “Tres Leones” clasificó a esta instancia como líder invicto del Grupo L con siete puntos, tras vencer 4-2 a Croacia, 2-0 a Panamá y empatar sin goles frente a Ghana, en donde la prensa inglesa cuestionó con mucha dureza al equipo inglés.

? La selección de Inglaterra ya llegó a su hotel de concentración en la Ciudad de México.



?? Los ingleses comienzan su preparación para el duelo de octavos de final, donde buscarán dar un paso más rumbo al título mundial pic.twitter.com/vUV2Z2lSOj — MedioTiempo (@mediotiempo) July 4, 2026

El historial favorece ampliamente a Inglaterra con seis triunfos por solo dos de México y un empate en nueve duelos oficiales. No obstante, el conjunto inglés no vence al Tri en el Coloso de Santa Úrsula desde hace más de cuatro décadas; su última caída ahí fue el 1-0 de 1985, un año antes de la icónica justa mundialista de México 86.

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