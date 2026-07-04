El drama de Javier Aguirre con el horario y dos lesionados clave ante Inglaterra
Dos jugadores del cuadro titular de México se encuentran lesionados y se trabaja en ellos para que alcancen a recuperarse y jueguen contra los ingleses
Después de la vorágine provocada por el fallido cambio de horario para el duelo de este domingo contra Inglaterra en el Estadio Azteca, el cuerpo técnico de la selección mexicana trabaja a marchas forzadas. La prioridad del “Vasco” es recuperar a dos jugadores titulares lesionados.
Así lo reveló el propio técnico nacional en entrevista con Joaquín López Dóriga. Aguirre mostró su molestia por las modificaciones logísticas del encuentro, ya que recortan el tiempo de rehabilitación de sus futbolistas, de quienes prefirió no revelar los nombres.
EN BUSCA DE ROMPER LA MALDICIÓN HISTÓRICA
Con este panorama, el Tri completó su segundo día de entrenamientos de cara a los octavos de final. El rival no es cualquiera: Inglaterra, un viejo conocido con el que hay cuentas pendientes desde hace 60 años, cuando el cuadro nacional cayó en el Mundial de 1966 celebrado en la tierra de los “Three Lions”.
Seis décadas después, el equipo dirigido por el “Vasco” busca cambiar la narrativa y sellar su pase para meterse nuevamente entre los mejores ocho del mundo.
UNA RACHA PERFECTA QUE GENERA ILUSIÓN
La oncena mexicana llega en un momento físico y anímico inmejorable:
- Registra 4 victorias consecutivas en el torneo.
- Suma 7 goles a favor.
- Mantiene su portería invicta (cero goles recibidos).
Sin embargo, las estadísticas históricas juegan en contra. Desde 1959, México e Inglaterra se han enfrentado en nueve ocasiones entre partidos oficiales y amistosos. El saldo favorece ampliamente a los europeos con 6 victorias, un empate y solo dos derrotas.
De hecho, el Tri no vence al conjunto inglés desde hace 41 años, cuando se impuso 1-0 en un amistoso en 1985. El domingo, la historia exige un nuevo capítulo y la posibilidad de que el seleccionado mexicano se coloque entre los mejores ocho de la Copa del Mundo 2026.
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