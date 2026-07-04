El drama de Javier Aguirre con el horario y dos lesionados clave ante Inglaterra

Después de la vorágine provocada por el fallido cambio de horario para el duelo de este domingo contra Inglaterra en el Estadio Azteca, el cuerpo técnico de la selección mexicana trabaja a marchas forzadas. La prioridad del “Vasco” es recuperar a dos jugadores titulares lesionados.

Así lo reveló el propio técnico nacional en entrevista con Joaquín López Dóriga. Aguirre mostró su molestia por las modificaciones logísticas del encuentro, ya que recortan el tiempo de rehabilitación de sus futbolistas, de quienes prefirió no revelar los nombres.

??Javier Aguirre reveló que existen dos jugadores de #México que no se encuentran en las mejores condiciones físicas para el partido de Octavos ante Inglaterra. https://t.co/El8coY6O70 — Excélsior (@Excelsior) July 4, 2026

EN BUSCA DE ROMPER LA MALDICIÓN HISTÓRICA

Con este panorama, el Tri completó su segundo día de entrenamientos de cara a los octavos de final. El rival no es cualquiera: Inglaterra, un viejo conocido con el que hay cuentas pendientes desde hace 60 años, cuando el cuadro nacional cayó en el Mundial de 1966 celebrado en la tierra de los “Three Lions”.

Seis décadas después, el equipo dirigido por el “Vasco” busca cambiar la narrativa y sellar su pase para meterse nuevamente entre los mejores ocho del mundo.

UNA RACHA PERFECTA QUE GENERA ILUSIÓN

La oncena mexicana llega en un momento físico y anímico inmejorable:

Registra 4 victorias consecutivas en el torneo.

en el torneo. Suma 7 goles a favor .

. Mantiene su portería invicta (cero goles recibidos).

Sin embargo, las estadísticas históricas juegan en contra. Desde 1959, México e Inglaterra se han enfrentado en nueve ocasiones entre partidos oficiales y amistosos. El saldo favorece ampliamente a los europeos con 6 victorias, un empate y solo dos derrotas.

Javier Aguirre mencionó, en la entrevista con @lopezdoriga, que tiene a dos jugadores tocados.



Comentamos ayer que en el partido contra Ecuador salió Roberto Alvarado por un golpe en la parte posterior del muslo izquierdo y Gil Mora por dolencias en la rodilla izquierda.



“Todo? — Rodolfo Landeros ?? (@RodolfoLanderos) July 3, 2026

De hecho, el Tri no vence al conjunto inglés desde hace 41 años, cuando se impuso 1-0 en un amistoso en 1985. El domingo, la historia exige un nuevo capítulo y la posibilidad de que el seleccionado mexicano se coloque entre los mejores ocho de la Copa del Mundo 2026.

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