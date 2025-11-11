Muere la actriz Sally Kirkland, de la película ‘Anna’, tras luchar por años contra la demencia

El mundo del cine se volvió a vestir de luto, la madrugada del martes 11 de noviembre, por la muerte de la actriz Sally Kirkland, quien falleció a los 84 años tras luchar por años contra la demencia que le aquejaba.

De acuerdo al portal TMZ, que fue el medio que dio a conocer la noticia, la reconocida histrión perdió la vida en un centro de cuidados paliativos en Palm Springs, California.

La noticia de su deceso fue confirmada por Michael Greene, su representante, quien detalló que la estrella del cine, la tele y el teatro falleció a la 1:50 de la madrugada.

Si bien aún no se han hecho públicas las causas de su muerte, la actriz nacida en Nueva York mantuvo una prolongada lucha contra la demencia, la cual se vio agravada por diversas infecciones y por las múltiples fracturas óseas que sufrió a raíz de las caídas que tuvo en el último año.

Días antes de su partida, la actriz nominada al Oscar por la película ‘Anna’ fue ingresada a cuidados paliativos, lo que llevó a sus seres queridos y amigos a crear una campaña en GoFundMe para buscar recaudar fondos para cubrir sus gastos médicos, luego de que, en el 2021, cancelaran su seguro suplementario por SAG-AFTRA para miembros mayores de 65 años.

Hasta el momento se desconoce dónde serán velados sus restos, así como el destino que tendrán.

¿Quién fue la actriz Sally Kirkland?

Sally Kirkland nació el 31 de octubre de 1941 en la ciudad de Nueva York. Fue hija de la editora de moda Sally Kirkland y del ejecutivo de negocios Frederic McMichael Kirkland.

Pasó sus primeros años en Oklahoma y sus inicios en la industria no fueron en la actuación, sino como modelo para la revista Vogue.

Tras hacer sus pininos en el mundo de la moda, la exesposa de Michael R. Jarrett inició sus estudios en la Academia Estadounidense de Arte Dramático.

En la década de los 60 debutó en la actuación en el mundo del teatro y en el corto ‘The 13 Most Beautiful Women’, en donde dio de qué hablar por aparecer desnuda.

Tras esas incursiones llegaron sus primeras apariciones en Hollywood en las películas ‘Blue’ y ‘Coming Apart’, sin embargo, fue hasta que la película ‘Anna’ llegó a su vida que logró catapulta su carrera.

Con esa cinta se hizo acreedora a una nominación al Oscar como ‘Mejor Actriz’ y se llevó un Golden Globe.

Si bien dio muchísimo de qué hablar por sus papeles en pantalla, Sally también lo hizo por ser maestra de actuación de actrices de la talla de Sandra Bullock, Barbra Streisand, Liza Minnelli y Roseanne Barr, así como por fundar el Kirkland Institute for Implant Survival Syndrome en 1998 tras remover sus propios implantes mamarios para apoyar a mujeres afectadas por complicaciones similares.

