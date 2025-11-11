Padre e hija: identifican a las víctimas de la avioneta de ayuda humanitaria que se estrelló en Florida

Un padre y su hija murieron este lunes en un accidente aéreo ocurrido en Coral Springs, Florida, cuando se dirigían a Jamaica en una misión de ayuda humanitaria tras el devastador paso del huracán Melissa, según confirmó su organización religiosa.

Las víctimas fueron identificadas como Alexander Wurm, de 53 años, y su hija Serena Wurm, de 22. Ambos formaban parte del ministerio Ignite the Fire, que emitió un comunicado lamentando su pérdida y destacando su vocación de servicio.

Alexander Wurm fue recordado por su “calidez e inquebrantable bondad”, así como por su dedicación a proyectos comunitarios en distintos países.

“A lo largo de su vida, Alex trabajó incansablemente para llevar fe, compasión y apoyo a los necesitados. Su legado tocó innumerables vidas”, expresó el ministerio, según ABC News.

Sobre Serena, la organización señaló que “siguiendo los pasos de su padre, fue un faro de empatía y esperanza, inspirando a todos con su compromiso con el trabajo humanitario”.

El comunicado añadió: “Juntos, su último viaje encarnó la generosidad y la valentía, recordándonos el poder del servicio y el amor”.

Los Wurm dejan como sobrevivientes a Candace Wurm, esposa y madre, y a dos hijos: James, de 17 años, y Christiana, de 20.

El accidente en vecindario de Florida

El avión Beechcraft King Air despegó del Aeropuerto Ejecutivo de Fort Lauderdale con destino al Aeropuerto Internacional Sangster, en Montego Bay, Jamaica.

Cinco minutos después, la aeronave se estrelló en un canal de una zona residencial de Coral Springs, sin causar daños a viviendas ni heridos en tierra, de acuerdo con las autoridades.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) abrió una investigación para determinar la causa del siniestro. Según los primeros reportes, el avión impactó contra algunos árboles antes de caer al agua.

Jamaica, aún devastada por Melissa

El huracán Melissa, que tocó tierra en Jamaica a finales de octubre como tormenta de categoría 5, dejó daños catastróficos y una destrucción generalizada en la isla y otras zonas del Caribe.

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el ciclón generó más de 4,8 millones de toneladas de escombros, bloqueando carreteras, hospitales y escuelas, y dificultando la entrega de ayuda humanitaria.

En las parroquias de St. Elizabeth y Westmoreland, hasta el 90% de los edificios resultaron afectados, según el informe del organismo.

Mientras tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos destacó la movilización de asistencia internacional hacia las islas afectadas, incluso sin la participación directa de la agencia USAID en esta fase inicial.

