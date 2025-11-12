Iker Casillas reconoce su cariño sobre México

Iker Casillas fue incluido en el Salón de la Fama del Futbol Internacional en Pachuca, Hidalgo. El exjugador del Real Madrid fue premiado por su brillante carrera bajo el arco madridista. En su discurso de agradecimiento, Casillas resaltó los buenos recibimientos que siempre tiene en México.

El exguardameta del Real Madrid reconoció que cada vez que visita México es tratado de una forma muy especial. Iker Casillas considera que se siente como en casa a pesar de no visitar con mucha frecuencia el territorio azteca.

“Por eso me gusta México porque siempre que vengo aquí me tratan con mucho cariño, respeto y admiración. Es verdad que no estoy aquí en el día a día, pero cuando vengo lo siento”, dijo el exguardameta español.

¡Iker Casillas expresa su amor por México al entrar al Salón de la Fama 2025! 😍👍🇲🇽 pic.twitter.com/qlTmdww2CP — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 12, 2025

Iker Casillas ganó múltiples trofeos con el Real Madrid y la selección española. Parte de su trayectoria fue resaltada con su ingreso al Salón de la Fama del Fútbol Internacional. Casillas está consiente de la importancia de este otorgamiento.

“Agradecer a Grupo Pachuca por este galardón que para mí también es muy importante, no sé si seré el más joven de todas las ilustres leyendas y figuras que hay aquí ahora mismo y que representan lo que ha sido el fútbol, pero para mi es un verdadero honor y placer compartir esto con todos ellos“, agregó.

Leyenda del fútbol español

Iker Casillas es uno de los grandes emblemas del Real Madrid. El exarquero español llegó al conjunto merengue cuando tenía 9 años. Durante más de 25 años defendiendo la camiseta del Madrid, Casillas jugó más de 700 partidos. Entre sus campeonatos más resaltantes están 3 Champions, 5 ligas de España, 3 Mundiales de Clubes y 2 Copas del Rey.

El legendario arquero español fue elegido el Mejor Portero del Mundo por la IFFHS en 5 ocasiones consecutivas (2008, 2009, 2010, 2011 y 2012). Además, Iker Casillas conquistó 1 Mundial de fútbol y 2 Eurocopas con la selección de España.

