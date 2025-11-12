Vandalizan tumba de Silvia Pinal a días de su primer aniversario luctuoso

De cara al primer aniversario luctuoso de Silvia Pinal, que tendrá lugar el próximo 28 de noviembre, se dio a conocer que el nicho en el que descansan sus restos fue vandalizado y robado. ¿Qué hurtaron y ya se dio con el paradero de los responsables? Te contamos lo que se sabe hasta el momento.

Según las recientes declaraciones de la ex asistente personal de la fallecida actriz, Efigenia Ramos, el interior de la cripta fue el blanco de robo de diversos objetos, esto pese a que la familia contrató a una persona para que se encargara de su mantenimiento y vigilancia.

“Los familiares de doña Silvia tienen una persona que debe mantener la cripta bien limpia y todo, lo tenían contratado desde hace mucho, porque a mi jefa eso siempre le importó“, declaró Ramos en un encuentro reciente con la prensa.

Asimismo, la ex colaboradora de la ‘Última Diva del Cine Mexicano’ aseguró que logró documentar con fotografías y videos los estragos de dicho ultrajo luego de realizar su visita de rutina a la tumba de la artista.

“Vandalizaron la cripta, se metieron a hacerle daño a la cripta, yo tengo fotos de cómo la vandalizaron. Ya la arreglaron otra vez, pero no se vale lo que está pasando: van y se roban las cosas, dañan… y eso que la de mi jefa está bien protegida“, destacó durante su charla con los medios de comunicación.

Efigenia Ramos contó que este no se trató de un hecho aislado, pues otros nichos también fueron blanco de este robo: “No fue la única ahí en esa calle, fueron varias”, señaló.

Para finalizar, la mujer que fue la mano derecha de Silvia Pinal en vida confirmó que para conmemorar el primer año de su partida se realizará un homenaje: “Ya tengo todo. Hoy estaba haciendo la escaleta. Yo pedí permiso, ya tengo todo: su misa, los cantantes de ópera, todo. Ahí vamos a estar“, confesó antes de despedirse.

