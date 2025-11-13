Comienza juicio contra joven acusado de asesinar a sus padres adoptivos en Florida

Un hombre de Florida está siendo juzgado por asesinato más de dos años después de que sus padres adoptivos fueran encontrados muertos en una sangrienta escena en su casa en 2023.

Robbie James Tower, de 49 años, y su esposa Jennifer Christine Tower, de 51, fueron encontrados sin vida por agentes que acudieron a su domicilio en North Port, Florida, poco antes de la medianoche del 31 de agosto de 2023, según una declaración jurada de causa probable obtenida por People.

Su hijo, Dima Jones Tower, de 24 años y originario de Ucrania, está siendo juzgado por asesinato en relación con los brutales crímenes.

La policía de North Port acudió al domicilio de los Tower después de que una vecina llamara al 911 diciendo que una mujer llegó a su puerta gritando frenéticamente “¡Necesito ayuda!”. La vecina declaró que no vio a la mujer cuando abrió la puerta y se encontró con una gran cantidad de sangre en los escalones.

Según la declaración jurada, los agentes llegaron y vieron a un hombre, posteriormente identificado como Dima, con sangre frente a la residencia de los Towers. Huyó del lugar, lo que dio inicio a una persecución policial, y posteriormente fue arrestado.

MOMENTS AWAY: The State's case against accused killer #DimaTower will call the last witnesses before resting.



Tower is charged with the brutal stabbing deaths of his adoptive parents. Will he take the stand for the defense?#CourtTV WATCH LIVE – https://t.co/d9V9s76AWH pic.twitter.com/ptVV3jyotx — Court TV (@CourtTV) November 13, 2025

Dentro de la residencia de los Towers, los investigadores encontraron a la pareja en su sala, tendidos boca abajo, cabeza con cabeza, en medio de un baño de sangre.

En la declaración jurada, los investigadores describieron una escena violenta en la residencia, alegando que había una gran cantidad de sangre cubriendo los sofás de la sala, la cama de la pareja, la cocina, un trapo en la cocina y el interior de la puerta principal.

La pareja adoptó a Dima de Ucrania en 2016, cuando él tenía 14 años, informó ABC 7.

Sus perfiles de Facebook muestran fotos familiares felices. La foto de perfil de Jennifer en Facebook muestra un cartel de “Oren por Ucrania” subido en marzo de 2022, poco después de la invasión rusa a Ucrania.

Información judicial revela que Dima había sido acusado de agresión en una ocasión anterior.

El móvil de los asesinatos no quedó claro de inmediato. Dima se declaró no culpable.

Según informó el Herald-Tribune, su equipo de defensa planea pedir al jurado que lo declare culpable de homicidio involuntario, un delito menor, que se presentará ante el tribunal.

Sigue leyendo:

– Adolescente mató a tiros a un compañero de escuela en Florida por empujón en el pasillo.

– Mujer apuñala casi una docena de veces a una adolescente tras discusión por un celular en Miami-Dade.