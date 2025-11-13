McDonald’s, Wendy’s y Kroger: ¿Cómo afrontarán la falta de monedas de un centavo?

Ante el costo que representa la acuñación de centavos, a principios de este año el Ejecutivo solicitó al Departamento del Tesoro dejar de producirlas, es por esa razón que este miércoles 12 de noviembre se fabricaron los últimos ejemplares.

Aunque no es la primera vez que un país decide sacar de circulación una moneda de baja denominación, esta medida podría afectar a algunas empresas como: cadenas minoristas, supermercados, abastos, restaurantes, entre otros que ahora deben hacer cambios en sus precios.

Entre las compañías que ya han mencionado cambios debido a la escasez de monedas de un centavo se encuentran:

McDonald’s

La cadena de comida rápida más grande de Estados Unidos indicó que redondeará sus precios para los clientes que hagan únicamente pagos en efectivo.

Wendy’s

A través de un comunicado, compañía expresó: “Hemos dado instrucciones a nuestros restaurantes para que redondeen las transacciones en efectivo a la baja al níquel más cercano si experimentan escasez de centavos”, dijo.

Sheetz

En muchas de sus tiendas ya está fomentando los pagos sin efectivo, además indicó que hay promociones para aquellos que lleven $1 dólar en monedas de un centavo.

Kroger

El supermercado les solicitó a los clientes que consideren dar su cambio exacto si pagan en efectivo. Aunque todavía aceptará monedas de un centavo.

Giant Eagle

Está organizando eventos en los que se podrán cambiar los centavos por tarjetas de regalo. “Esta medida proactiva permite a la empresa mantener la precisión y la imparcialidad mientras espera la guía formal del gobierno estadounidense sobre las prácticas de redondeo futuras”, dijo.

