Kylian Mbappé llega a 400 goles más joven que Messi y Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé llegó a 400 goles como jugador profesional tras su doblete este jueves frente a Ucrania para clasificar al Mundial de 2026.

Mbappé alcanzó, a los 26 años, 10 meses y 25 días, los 400 goles como profesional, más joven que cuando hicieron lo propio Leo Messi y Cristiano Ronaldo, según ‘Transfermarkt’.

De acuerdo con esta web referencia en datos de fútbol, Messi llegó a 400 tantos cuando tenía 27 años, 3 meses y 3 días, mientras que Ronaldo lo hizo a los 28 años, 11 meses y un día.

El delantero francés batió además el récord de precocidad de la leyenda alemana Gerd Müller (27 años, dos meses y 17 días para los 400 aciertos).

No obstante, tanto Messi (525) como Müller (403) llegaron a los 400 antes que Mbappé (537 partidos).

Los goles de Kylian Mbappé

Desde que inició su carrera profesional a los 16 años, el capitán de Francia acumula 27 dianas con el Mónaco (en 60 partidos); 256 con el PSG (308 encuentros); 62 con el Real Madrid (75 partidos); y 55 con Francia (94 encuentros internacionales).

Con el combinado nacional, Mbappé está cada vez más cerca de adelantar al goleador histórico Olivier Giroud (57 aciertos), quien ya retirado de la selección pero aún en activo en el Lille.

El delantero del Real Madrid ha comenzado en gran forma esta temporada en todas las competiciones.

Mbappé tiene 13 goles en 12 partidos por LaLiga, mientras que tiene cinco goles en cuatro jornadas en Champions League.

La estrella francesa se puede convertir en el máximo goleador de su selección con apenas 27 años, que cumplirá el próximo mes de diciembre.

Su primera anotación fue en 2017 y en apenas ocho años está a tan solo dos goles del récord de Giroud.

En Copas del Mundo, Mbappé tiene 12 goles y tres asistencias. Este número podrá aumentar en el Mundial de 2026.

