Ronaldo Nájera da el salto del Atlético San Luis a filial del Atlético Madrid

Ronaldo Nájera, mediocampista mexicano, terminará la temporada con el Atlético Madrileño de Primera (tercera división de España) tras cesión del Atlético San Luis de México.

El medio centro ofensivo de 22 años es autor de tres goles y cuatro asistencias en 30 encuentros con el Atlético de San Luis, al que llegó para el curso 2024-2025 desde el Tigres.

Nájera detalló que está “muy feliz de poder jugar en este gran club”, según admitió a los medios oficiales del Atlético de Madrid.

“Voy a trabajar al máximo para ayudar al equipo a conseguir victorias”, añadió Nájera, que será dirigido en el Atlético Madrileño por Fernando Torres, técnico del filial en la actualidad y leyenda como jugador del Atlético de Madrid, la selección española, con la que fue campeón del mundo y en dos ocasiones de Europa, y el Liverpool.

RONI, MUCHO ÉXITO.



Hemos llegado a un acuerdo con el @Atleti para la cesión, por un año, del mediocampista mexicano Ronaldo Nájera al Atlético Madrileño. 🇲🇽🤝🇪🇸



📝 https://t.co/ts3xefJ8IC#ConAlmaPotosina pic.twitter.com/E1Ddj6mR7k — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) November 14, 2025

Atlético de Madrid y Atlético San Luis afianzan la alianza

El Atlético Madrileño es el líder del grupo 2 de Primera RFEF, tras once jornadas, con seis victorias, tres empates, dos derrotas y un total de 21 puntos.

“Este movimiento reafirma la sólida sinergia y el trabajo conjunto entre el Atlético de San Luis, el Atlético de Madrid y el Atlético Ottawa, una relación estratégica que impulsa el desarrollo de talento, la proyección internacional y el fortalecimiento deportivo de cada institución”, resaltó, por su parte, el club mexicano.

“Gracias a esta colaboración, se ha establecido un puente que permite el intercambio de jugadores, el crecimiento de jóvenes promesas y la integración de proyectos deportivos que benefician a los tres clubes. Ejemplos de esta conexión incluyen la llegada de futbolistas como Juan Manuel Sanabria a nuestro equipo y la participación coordinada”, añadió.

El Atlético de San Luis, asimismo, reconoció “el esfuerzo de Nájera y compromiso a lo largo de este tiempo” y le deseó “el mayor de los éxitos en esta nueva etapa profesional, ahora defendiendo los colores del Atlético Madrileño, bajo las riendas del histórico Fernando Torres”.

