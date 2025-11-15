Colombia fue eliminada por Francia del Mundial Sub 17 entre burlas, caos y golpes

La selección de Colombia quedó eliminada del Mundial Sub 17 que se realiza en Qatar al perder 2-0 con Francia, en un duelo con un final enturbiado por la polémica, el caos, las burlas y los golpes que estuvo a punto de derivar en una bronca campal de peligrosas consecuencias.

Después de que los franceses superaron a los cafeteros y se aprestaban a dejar el terreno de juego, una burla de un jugador de Francia derivó en el enfrentamiento que generó una persecución hasta la cancha contigua donde los jugadores colombianos buscaron cobrarse las burlas del jugador del cuadro galo.

⚽🔥 Colombia vs Francia Sub-17 terminó en pelea tras la eliminación



La Tricolor cayó 2-0 ante Francia en los octavos de final del Mundial Sub-17 en Catar, pero lo que más dio de qué hablar fue la brutal pelea que se desató apenas terminó el partido.



📹 Videos en redes muestran… pic.twitter.com/yxczxmSY3p — VALLE AL DÍA (@DNews32884) November 15, 2025

Fue entonces cuando todo se convirtió en caos, porque mientras se generaba la corretiza, en la cancha donde los franceses se impusieron 2-0 con goles de Antoine Valero a los 14 minutos y de Pierre Mounguengue al minuto 90+4 que mató las ilusiones de los colombianos.

Los incidentes eclipsaron la victoria francesa, según un reporte del reportero de la cadena colombiana Gol Caracol Juan Camilo Vargas, quien expuso que todo se debió cuando el número diez de Francia Christ Batola fue derribado y después empezó a burlarse de los jugadores colombianos que reaccionaron en forma violenta.

“Todo lo sucedido se desencadenó después de que el número ’10′ de Francia (Christ Batola) en una jugada se tiró al piso, varios de los futbolistas de Colombia le reclamaron al árbitro (Filip Dujic). A los instantes Batola se ríe, viene el segundo gol de ellos y siguió mofándose de los rivales. Por ahí comenzó todo”.

La actitud de Batola fue el detonante de los hechos, pues frente a las burlas del francés, Santiago Londoño lo busco y terminó empujándolo, provocando que varios jugadores colombianos cruzaran el campo para perseguir al francés para intentar golpearlo.

“Santiago Londoño se fue a buscar a Batola, lo empuja, varios de los jugadores de Colombia corrieron hasta la otra cancha a buscar al jugador francés, todo fue creciendo. Se metieron los auxiliares, y en lo que se alcanzó a observar desde afuera, Deyvy Quiñones se peleó con un miembro de Francia, cayeron al suelo”, según su testimonio al Gol Caracol.

Al intervenir los auxiliares de ambos equipos, el conflicto escaló en magnitud donde hubo de todo, desde empujones, puñetazos, patadas, insultos, mientras los aficionados desde las tribunas no daban crédito a lo que pasaba en el terreno de juego.

Inclusive Devy Quiñones, según el relato del periodista Vargas terminó en el césped después de enfrentarse con un integrante del cuadro francés, mientras el silbante expulsó al colombiano Londoño después de sus airadas protestas contra la cuarteta arbitral, agravando más el ambiente en los minutos finales.

Une vidéo de ce qu’il s’est passé hier après le match des U17 en 16e de finale de la Coupe du monde contre la Colombie. Les proches des joueurs ne sont pas descendus sur la pelouse pour aller frapper les Colombiens mais pour essayer de défendre les Français. pic.twitter.com/LGxVQQ9LCy — Loïc Tanzi (@Tanziloic) November 15, 2025

Realmente el tema futbolístico pasó a segundo término en virtud de la superioridad del equipo francés que evitó que los colombianos pudieran cambiar la historia del partido y que derivó en el caos en el terreno de juego empañando el espectáculo y sin que alguna autoridad hasta el momento se haya pronunciado.

