Elsa Pataky conquistó la red carpet con un conjunto de traje y corsé

Una nueva aventura toca a la puerta de la actriz de origen español Elsa Pataky, ahora en su faceta como empresaria. Y es que luego de varios años de planeación, ha anunciado el lanzamiento de “Forever”, una proteína de apoyo diario para energía, recuperación y vitalidad femenina, desde el músculo hasta el bienestar general.

La presentación de dicho emprendimiento se dio en Madrid, España, y dio mucho de qué hablar gracias a la presencia de la estrella de cintas como “Juego Perfecto” y “Rápido y Furioso”. Durante el encuentro con creadores de contenido en redes sociales y editores de belleza, la histrionisa destiló elegancia y sensualidad gracias al modelito que portó para la ocasión.

Se trató de un traje sastre en color baby pink, de pantalones acampanados y blazer hecho a la medida, que acompañó con un ajustadísimo corsé que resaltó su silueta de ‘reloj de arena’. Su larga melena rubia descansó sobre sus hombros en un lacio desenfadado, mientras que su maquillaje dio todo el protagonismo a su mirada ojiazul con unas pestañas tupidas y delineado sencillo.

Lo ocurrido en la velada quedó inmortalizado por un par de fotografías a través de una publicación desde su cuenta oficial de Instagram. Allí, expresó su emoción por finalmente compartir este proyecto con sus fanáticos.

“Después de años aprendiendo de los mejores expertos, por fin puedo hablaros del lanzamiento de Forever: un producto pensado para mujeres activas que quieren sentirse mejor por dentro y por fuera“, escribió como descripción de su post.

Además, la famosa de 49 años explicó que el blend se puede consumir “antes de entrenar, después o como snack consciente. Porque cuidarte no es añadir más cosas, es alinear lo que de verdad necesitas”.

“En palabras simples: apoyo diario para energía, recuperación y vitalidad femenina, desde el músculo hasta el bienestar general“, lista la marca ‘Forever by Elsa Pataky’ desde su website oficial.

