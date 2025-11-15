Fijan juicio para hombre de Massachusetts acusado de asesinar a su esposa y ocultar su cuerpo desmembrado

Un hombre de Massachusetts acusado de asesinar y descuartizar a su esposa después del Año Nuevo de 2023 ha sido declarado apto para ser juzgado, según una jueza estatal.

Brian Walshe, de 50 años, está acusado del asesinato de su esposa, Ana, de 39 años, y será juzgado el 1 de diciembre, según dictaminó la jueza Diane Freniere este viernes, de acuerdo con medios como The Boston Globe y NBC Boston.

Ana, una exitosa ejecutiva de bienes raíces, desapareció el 1 de enero de 2023 de su casa en Cohasset, un suburbio de Boston. Su jefe denunció su desaparición el 4 de enero, después de que no se presentara a trabajar en Washington, D.C.

Brian, su esposo, se declaró no culpable de los cargos de asesinato que posteriormente se presentaron en su contra.

Esto ocurrió después de que fuera acusado de obstruir la investigación sobre el paradero de Ana, cargo del que también se declaró no culpable, según informó previamente la revista People.

Su juicio por asesinato debía comenzar en octubre de este año, pero justo antes de la selección del jurado, la jueza Freniere ordenó su ingreso en el Hospital Estatal de Bridgewater para una evaluación de su salud mental, según informó FOX News.

Durante la audiencia del viernes, que duró una hora, Freniere declaró haber recibido un informe completo del hospital, el cual concluía que Brian era competente y estaba listo para ser juzgado. También había solicitado un cambio de sede para su juicio, solicitud que la jueza denegó.

Las dudas sobre la competencia del hombre para ser juzgado surgieron el 11 de septiembre, después de que fuera apuñalado en el Centro Correccional del Sheriff del Condado de Norfolk en Dedham, informó MassLive.

Sus abogados argumentaron que la agresión afectó su salud mental y su capacidad para participar en su propio proceso legal, según NBC Boston.

Brian “recibió tratamiento por lesiones que no ponían en peligro su vida tras la agresión en una de las unidades de alojamiento del centro”, declaró la Oficina del Sheriff del Condado de Norfolk en un comunicado de prensa posterior al ataque. “Regresó a nuestras instalaciones durante la noche”.

La otra persona involucrada fue reducida por los agentes y se recuperó un arma contundente improvisada, según el comunicado.

Anteriormente, en febrero de 2024, Brian fue sentenciado a 37 meses de prisión y tres años de libertad supervisada por su participación en un complejo esquema de fraude artístico que se extendió durante años e involucró dos supuestas pinturas de Andy Warhol, informó la Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts.

También se le ordenó pagar una indemnización de 475,000 dólares.

En abril de 2021, se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico, un cargo de transporte interestatal con fines fraudulentos y un cargo de transacción monetaria ilícita.

