Jencarlos Canela se comprometió con su novia Olivia Elliott

Jencarlos Canela se casa. El cantante y actor sorprendió al anunciar que le propuso matrimonio a su novia, la tenista británica Olivia Elliott.

A través de su cuenta de Instagram, Jencarlos Canela compartió un video de la romántica propuesta de matrimonia: al atardecer y con el mar de fondo. “Me honró diciendo que sí a una de las preguntas más importantes que le he hecho a alguien”, escribió el cantante.

Canela también compartió las emotivas palabras que le dijo a su novia para proponerle matrimonio. “Mi amor, desde que llegaste a mi vida algo cambió. No solo conocí a alguien hermoso, conocí a alguien que hizo que las partes más difíciles de la vida se sintieran fáciles. Contigo, hasta mis tormentas tienen paz”, dice parte del mensaje del actor.

En el video se ve a Jencarlos entregándole a Olivia una carta para que la leyera, la cual recordaba el inicio oficial de su relación.

En el texto, el cantante indicó que la convivencia, los desafíos y las alegrías compartidas le han permitido valorar profundamente tener a Olivia a su lado y que no quiere enfrentar nada en la vida sin ella.

“Prometo proteger tu corazón, escucharte incluso cuando sea difícil, reír contigo, crecer contigo y nunca dejar de elegirte”, finaliza el mensaje de Canela.

¿Quién es Olivia Elliott, la prometida de Jencarlos Canela?

Olivia Elliott es una tenista británica de 43 años. La diferencia de edad entre la deportista y el actor no ha sido un problema para ellos, quienes parecen estar más felices que nunca.

Hasta el momento, no se sabe cuándo ni cómo inició la relación entre el actor y la tenista; sin embargo, la primera vez que Canela compartió algunos detalles de su relación fue el año pasado ante las cámaras del programa En casa con Telemundo.

“Estoy muy feliz, se llama Olivia Elliott, es jugadora de tenis profesional de Inglaterra”, dijo en ese momento el actor. “Definitivamente ella es una gran inspiración para mí I love it”, agregó.

Seguir leyendo:

· Jencarlos Canela se dedicará a transformar su ciudad tras la profunda depresión que sufrió

· Jencarlos Canela impulsa un proyecto comunitario en Miami

· Jencarlos Canela destapa la razón de su separación con Gaby Espino