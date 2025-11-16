Jeremy Renner niega rotundamente el acuerdo con la directora Yi Zhou

La cineasta Yi Zhou anunció este sábado haber llegado a un “acuerdo pacífico y mutuamente respetuoso” con el actor Jeremy Renner, poniendo fin a las acusaciones que realizó a principios de noviembre. No obstante, el abogado del intérprete de Marvel desmintió categóricamente esta versión, asegurando que no existe tal resolución, de acuerdo a lo reportado por Page Six.

Zhou, quien dirige el documental ‘Chronicles of Disney’ en el que participa Renner, hizo el anuncio a través de TMZ y su cuenta de Instagram.

Afirmó que, gracias a la intervención del abogado Marty Singer y de sus equipos legales, ambas partes habían encontrado una solución que les permitiría continuar con sus proyectos conjuntos, ‘Stardust Future‘ y ‘Chronicles of Disney‘.

“Agradecemos a todos los que apoyaron un resultado positivo y adoptaron un camino colaborativo y con visión de futuro”, declaró Zhou.

“Esta resolución permite a todas las partes seguir centrándose en la narración de historias, la creatividad y el trabajo significativo que inspira al público de todo el mundo”.

Sin embargo, la versión de Zhou fue rápidamente contradicha por Marty Singer, abogado de Renner, quien en un comunicado al mismo medio aseguró: “No se llegó a ningún acuerdo con Yi Zhou para resolver las importantes reclamaciones multimillonarias de mi cliente Jeremy Renner contra ella”.

Singer añadió desconocer por qué Zhou “inventaría una historia sobre un supuesto acuerdo”, y recordó que Renner solo aceptó participar en un documental, no en una película animada.

Antecedentes de la disputa

El conflicto entre Zhou y Renner estalló a principios de noviembre, cuando la cineasta acusó al actor de enviarle “fotografías personales e íntimas” y de amenazarla con “llamar a ICE”.

Zhou también afirmó que Renner se negó a promocionar sus proyectos conjuntos en redes sociales después de haber firmado acuerdos por escrito.

Por su parte, Renner, a través de su representante, calificó las acusaciones de “totalmente inexactas y falsas”. Su abogado, Marty Singer, aseguró que Zhou actuó por despecho después de que el actor rechazara sus “insinuaciones románticas”.

Singer relató que ambos tuvieron un “breve encuentro consensuado” en Reno, Nevada, pero que Renner cortó el contacto y luego recibió cientos de mensajes no deseados y explícitos por parte de Zhou.

La disputa escaló hasta el punto de que Renner envió a Zhou una carta de cese y desistimiento, acusándola de acoso y de difundir “mentiras falsas, inventadas y lascivas”.

