¿Qué marca ofreció la garantía más transparente en 2025?

Cuando un comprador invierte en un auto nuevo, busca mucho más que movilidad: quiere seguridad y respaldo.

La garantía que ofrece un fabricante es, en muchos casos, la mejor carta de presentación, pues garantiza que cualquier falla de fabricación o desperfecto será reparado sin costo adicional, siempre que el mantenimiento se realice en talleres autorizados.

En mercados como Estados Unidos, el mínimo legal suele ser de tres años, pero varias marcas han elevado el estándar, ofreciendo periodos de cobertura más amplios, programas adicionales y protecciones especiales para sus vehículos eléctricos e híbridos.

Kia: la líder en confianza

Entre todas las marcas, Kia destaca como una de las que ofrece la garantía más extensa. Su cobertura se extiende por siete años o 150,000 kilómetros, lo que demuestra su compromiso con la fiabilidad a largo plazo.

Además, Kia protege la pintura de sus autos durante cinco años y ofrece una garantía anticorrosión de 12 años sin límite de kilometraje. Esta amplitud de cobertura es poco común y refleja la apuesta de la marca por la durabilidad de sus vehículos.

En el caso de sus modelos electrificados, la garantía de la batería alcanza los ocho años, lo que ofrece una tranquilidad adicional a los conductores que buscan un vehículo ecológico con respaldo a largo plazo.

Hyundai Inster 2025. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Hyundai y Genesis: una dupla de confianza

El grupo Hyundai Motor mantiene su reputación con coberturas que inspiran confianza. En el caso de Hyundai, todos los vehículos nuevos cuentan con cinco años de garantía sin límite de kilometraje, además de una cobertura anticorrosión de 12 años. Para los modelos eléctricos e híbridos enchufables, la batería está protegida también por ocho años, asegurando un desempeño prolongado.

Su marca de lujo, Genesis, sigue la misma filosofía con una garantía “bumper-to-bumper” de cinco años o 60,000 millas, y otra del tren motriz que llega a diez años o 100,000 millas. Las baterías de sus vehículos eléctricos e híbridos también están cubiertas por ocho años o 100,000 millas, lo que refuerza su compromiso con la calidad.

Estas políticas de cobertura posicionan a Hyundai y Genesis entre las marcas más competitivas del mercado en materia de posventa y respaldo técnico.

2024 Mitsubishi Outlander Silver. Crédito: Mitsubishi. Crédito: Cortesía

Subaru y Mitsubishi: protección pensada para el uso real

Subaru ofrece en Estados Unidos una garantía básica de tres años o 36,000 millas, junto con una protección del tren motriz de cinco años o 60,000 millas. Su cobertura anticorrosión es de cinco años sin límite de millas, ideal para regiones húmedas o con presencia de nieve.

Para los modelos híbridos enchufables, Subaru amplía la cobertura del sistema híbrido a ocho años o 100,000 millas, una cifra comparable con las mejores del mercado. Además, ofrece planes de extensión que pueden llegar hasta ocho años o 120,000 millas, incluyendo beneficios adicionales como asistencia en carretera y protección de componentes clave.

Por su parte, Mitsubishi cubre sus vehículos durante cinco años o 100,000 kilómetros, con una garantía adicional en piezas de dos años y una protección anticorrosión de hasta 12 años, según el modelo. También ofrece asistencia en carretera y transporte alternativo, lo que da tranquilidad a los conductores en caso de imprevistos.

El Toyota bZ 2026, una gran opción en EE.UU. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Toyota y Lexus: fiabilidad garantizada

La japonesa Toyota mantiene su garantía básica de tres años o 36,000 millas, mientras que su cobertura del tren motriz se extiende a cinco años o 60,000 millas. Para los híbridos, la batería y los componentes eléctricos cuentan con protección de ocho años o 100,000 millas.

A esto se suma el programa ToyotaCare, que ofrece mantenimiento gratuito por dos años o 25,000 millas, un valor agregado que muchos compradores valoran.

Su marca de lujo, Lexus, ofrece una garantía limitada de cuatro años o 50,000 millas, con seis años de cobertura anticorrosión. Para los modelos híbridos, la batería también está cubierta por ocho años o 100,000 millas. Lexus mantiene una sólida reputación por su fiabilidad y el servicio en concesionarios autorizados, aspectos esenciales en el segmento premium.

La Chevrolet Spark EUV. Crédito: Chevrolet. Crédito: Cortesía

Audi, Tesla y Chevrolet: tecnología con respaldo

El fabricante alemán Audi ofrece una garantía limitada de cuatro años o 50,000 millas, junto con una cobertura anticorrosión de 12 años sin límite de kilometraje. Sus modelos híbridos cuentan con garantía de batería de ocho años, reflejo del compromiso de la marca con la durabilidad y la satisfacción del cliente.

Por otro lado, Tesla ofrece cuatro años u 80,000 kilómetros de garantía en sus vehículos, con una cobertura de batería de ocho años, cuyo kilometraje máximo depende del modelo. Además, los propietarios pueden contratar una extensión de cobertura de hasta cuatro años adicionales, lo que garantiza tranquilidad en autos de alta tecnología.

Finalmente, Chevrolet brinda una garantía limitada de tres años para vehículos nuevos, aunque permite ampliar la cobertura mediante planes opcionales. Sus autos eléctricos cuentan con una garantía de batería de ocho años o 100,000 millas, una cifra que iguala a los principales competidores del segmento.

